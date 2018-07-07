Футбол-2018 |

Сборная Англии одержала победу над Швецией в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.

На 30-й минуте защитник «трёх львов» Гарри Магир открыл счёт в матче, головой замкнув подачу с углового. На 58-й минуте англичане забили второй гол: Деле Алли после подачи Джесси Лингарда опередил защитников и головой вонзил мяч в сетку ворот.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира, где 11 июля в Москве на стадионе «Лужники» встретится с победителем пары Россия — Хорватия. Эта игра пройдёт сегодня, начало — в 21:00 по латвийскому времени.

Англия впервые с 1990 года и в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. На ЧМ-1990 англичане в полуфинале проиграли сборной ФРГ (1:1, 3:4 по пенальти), а в 1966 году единственный раз в истории выиграли мировое первенство.

Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.