Англичане победили сборную Швеции и вышли в полуфинал ЧМ-2018 (1)

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Футбол-2018 | 7 июля 2018 года, 18:45

Сборная Англии одержала победу над Швецией в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.

На 30-й минуте защитник «трёх львов» Гарри Магир открыл счёт в матче, головой замкнув подачу с углового. На 58-й минуте англичане забили второй гол: Деле Алли после подачи Джесси Лингарда опередил защитников и головой вонзил мяч в сетку ворот.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира, где 11 июля в Москве на стадионе «Лужники» встретится с победителем пары Россия — Хорватия. Эта игра пройдёт сегодня, начало — в 21:00 по латвийскому времени.

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Англия впервые с 1990 года и в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. На ЧМ-1990 англичане в полуфинале проиграли сборной ФРГ (1:1, 3:4 по пенальти), а в 1966 году единственный раз в истории выиграли мировое первенство.

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Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.

Комментарии 1
Факт1 час назад
Англичане это ублюдки! Амбициозные ублюдки ничего из себя не представляющие, живущие исключительно на нефти. И пытающиеся РОССИИ пенять ф- на нефте игле молф, смешно! Россия это ДЕРЖАВА, а англия это ГОВНО! Убедился на личном премере!
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