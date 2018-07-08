Футбол-2018 |

Пользователи соцсети Twitter бурно отреагировали на исход матча между сборными России и Хорватии, победителем которой стала команда Златко Далича, а подопечные Станислава Черчесова покидают мировое первенство.

Пользователи латвийского сегмента Twitter в основном выразили удовлетворение исходом встречи, хотя и отмечали рвение сборной России к победе.

Депутат Сейма Карлис Сержантс выразил уважение сборной России, так как игра получилась захватывающей и держала внимание до самого конца.

"Ну и триллер вышел - до последнего удара. Но русским уважение - их таких старательных давно не видел", - написал политик.

Nu gan trilleris sanāca-līdz pēdējam sitienam. Bet krieviem respect-tik centīgus sen nebiju viņus .redzējis — kārlis (@karlis_serzants) July 7, 2018

"Красивая игра. Я футбол начала смотреть в 9-летнем возрасте в Англии. Всю дорогу меня сопровождала Португалия, но в конце концов я надеюсь, что осталась верна тем вечно надеющимся проигравшим", - написала Алиса Зариня.

Skaista spēle. Pelnīta uzvara. Es futbolu sāku skatīties 9 gadu vecumā Anglijā. Pa ceļam mani paveda Portugāle, bet visā visumā es ceru, ka esmu palikusi uzticīga tiem mūžīgi cerīgajiem zaudētājiem. — alise zarina (@phronemophobe) July 7, 2018

"Дааа!!! Остапенко выиграла, Гулбис выиграл, осталось хорватам выиграть", - написал Ингмар Имша.

"Россия вылетела с чемпионата мира именно в тот момент, когда в переполненном Межапарке звучала "Солнце, Гром, Даугава"", - написал Эдгар Балиньш.

Krievija izkrīt no Pasaules kausa tieši brīdī, kad pārpildītā Mežaparkā izskan “Saule, Pērkons, Daugava”. — Edgars Bāliņš (@MrBalins) July 7, 2018

Jā, atskatoties - reti kura diena sportā tik veiksmīga kā šodiena — Māris Rīmenis (@MekijsNazis) July 7, 2018

Россияне, комментируя исход встречи, благодарили сборную РФ за игру, в которой, несмотря на поражение, проявился русский дух к победе.

Так, телеведущая Тина Канделаки, признала, что сборная России сделал этот турнир незабываемым.

"Не уходим со стадиона и аплодируем тренеру и команде, которая изменила отношение к футболу и вернула нам веру в наш футбол. Впереди ещё много побед! Вы сделали это лето и этот #ЧМ18 незабываемым!", - написала Канделаки.

Не уходим со стадиона и аплодируем тренеру и команде, которая изменила отношение к футболу и вернула нам веру в наш футбол. Впереди ещё много побед! Вы сделали это лето и этот #ЧМ18 незабываемым! — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 7, 2018

Ребята, спасибо за эту игру и за этот чемпионат. Мы вас любим, хоть и со слезами на глазах. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 7, 2018

Сборной спасибо. Жаль, что не получилось пройти дальше, но сборная России в любом случае подарила своей игрой хорошие эмоции всей стране. Молодцы — Илья Варламов (@varlamov) July 7, 2018

Очень жаль, но все равно это была отличная игра. И это сборная, которой гордится страна. Спасибо вам, ребята, за то, что миллионы людей одновременно скандировали: Россия! — Alexey Navalny (@navalny) July 7, 2018

Совсем не позорно, но и чуда не случилось... — Ходорковский Михаил (@mich261213) July 7, 2018

Ну что можно сказать о матче с Хорватией ?

Наши бились как львы, больше ничего не скажешь,проявили русский упрямый характер, держали высоту как могли долго, пока сил хватило — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) July 7, 2018

Достойно бились, показали характер. Молодцы. — Илья Яшин (@IlyaYashin) July 7, 2018

Обидно. Но это было очень круто. Такой #ЧМ2018 никогда не забудется. Спасибо вам, ребята! — Егор Максимов (@egor_mq) July 7, 2018

Настроение как на фото! (но все равно это было крутое зрелище!) pic.twitter.com/Nx9ZZCJSJI — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 7, 2018

Вся лента (справедливо) благодарит нашу сборную. К хорошему быстро привыкаешь —мы были бы рады победе. Но пройти так далеко и биться до последней секунды как тигры? Ребята показали совершенно новый уровень качества. Это его величество футбол. Это красиво и достойно. Горжусь!! — Anna Veduta (@Anna_Veduta) July 7, 2018

Дзюба плачет в прямом эфире и благодарит всех, говоря, что команда хотела, чтобы мы ей гордились! Мы гордимся!!! Спасибо!!!! — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 7, 2018

Стоя аплодирую мужчинам https://t.co/5e4vawS6EB — Юрий Дудь (@yurydud) July 7, 2018

Ну давайте, расскажите еще раз как там Путин все купил. — Фёдор Крашенинников (@Fyodorrrrr) July 7, 2018