"Настоящий триллер!": болельщики о матче Россия-Хорватия (5)
Пользователи соцсети Twitter бурно отреагировали на исход матча между сборными России и Хорватии, победителем которой стала команда Златко Далича, а подопечные Станислава Черчесова покидают мировое первенство.
Пользователи латвийского сегмента Twitter в основном выразили удовлетворение исходом встречи, хотя и отмечали рвение сборной России к победе.
Депутат Сейма Карлис Сержантс выразил уважение сборной России, так как игра получилась захватывающей и держала внимание до самого конца.
"Ну и триллер вышел - до последнего удара. Но русским уважение - их таких старательных давно не видел", - написал политик.
Nu gan trilleris sanāca-līdz pēdējam sitienam. Bet krieviem respect-tik centīgus sen nebiju viņus .redzējis— kārlis (@karlis_serzants) July 7, 2018
"Красивая игра. Я футбол начала смотреть в 9-летнем возрасте в Англии. Всю дорогу меня сопровождала Португалия, но в конце концов я надеюсь, что осталась верна тем вечно надеющимся проигравшим", - написала Алиса Зариня.
Skaista spēle. Pelnīta uzvara. Es futbolu sāku skatīties 9 gadu vecumā Anglijā. Pa ceļam mani paveda Portugāle, bet visā visumā es ceru, ka esmu palikusi uzticīga tiem mūžīgi cerīgajiem zaudētājiem.— alise zarina (@phronemophobe) July 7, 2018
"Дааа!!! Остапенко выиграла, Гулбис выиграл, осталось хорватам выиграть", - написал Ингмар Имша.
Yessss!!! https://t.co/6sBlLp3oOD— Ilgvars Imša (@IlgvarsImsa) July 7, 2018
"Россия вылетела с чемпионата мира именно в тот момент, когда в переполненном Межапарке звучала "Солнце, Гром, Даугава"", - написал Эдгар Балиньш.
Krievija izkrīt no Pasaules kausa tieši brīdī, kad pārpildītā Mežaparkā izskan “Saule, Pērkons, Daugava”.— Edgars Bāliņš (@MrBalins) July 7, 2018
#Dzsv #CeļšUzLužņikiem pic.twitter.com/58GASHfvdv— Edgars Bāliņš (@MrBalins) July 7, 2018
Jā, atskatoties - reti kura diena sportā tik veiksmīga kā šodiena— Māris Rīmenis (@MekijsNazis) July 7, 2018
Россияне, комментируя исход встречи, благодарили сборную РФ за игру, в которой, несмотря на поражение, проявился русский дух к победе.
Так, телеведущая Тина Канделаки, признала, что сборная России сделал этот турнир незабываемым.
"Не уходим со стадиона и аплодируем тренеру и команде, которая изменила отношение к футболу и вернула нам веру в наш футбол. Впереди ещё много побед! Вы сделали это лето и этот #ЧМ18 незабываемым!", - написала Канделаки.
Не уходим со стадиона и аплодируем тренеру и команде, которая изменила отношение к футболу и вернула нам веру в наш футбол. Впереди ещё много побед! Вы сделали это лето и этот #ЧМ18 незабываемым!— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 7, 2018
Ребята, спасибо за эту игру и за этот чемпионат. Мы вас любим, хоть и со слезами на глазах.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 7, 2018
Сборной спасибо. Жаль, что не получилось пройти дальше, но сборная России в любом случае подарила своей игрой хорошие эмоции всей стране. Молодцы— Илья Варламов (@varlamov) July 7, 2018
Очень жаль, но все равно это была отличная игра. И это сборная, которой гордится страна. Спасибо вам, ребята, за то, что миллионы людей одновременно скандировали: Россия!— Alexey Navalny (@navalny) July 7, 2018
Совсем не позорно, но и чуда не случилось...— Ходорковский Михаил (@mich261213) July 7, 2018
Ну что можно сказать о матче с Хорватией ?— Эдуард Лимонов (@edvlimonov) July 7, 2018
Наши бились как львы, больше ничего не скажешь,проявили русский упрямый характер, держали высоту как могли долго, пока сил хватило
Достойно бились, показали характер. Молодцы.— Илья Яшин (@IlyaYashin) July 7, 2018
Обидно. Но это было очень круто. Такой #ЧМ2018 никогда не забудется. Спасибо вам, ребята!— Егор Максимов (@egor_mq) July 7, 2018
Молодцы! Сборная великой страны! https://t.co/DrrNldw2fT— Evgeny Popov (@POPOVRTR) July 7, 2018
Настроение как на фото! (но все равно это было крутое зрелище!) pic.twitter.com/Nx9ZZCJSJI— Соболь Любовь (@SobolLubov) July 7, 2018
Вся лента (справедливо) благодарит нашу сборную. К хорошему быстро привыкаешь —мы были бы рады победе. Но пройти так далеко и биться до последней секунды как тигры? Ребята показали совершенно новый уровень качества. Это его величество футбол. Это красиво и достойно. Горжусь!!— Anna Veduta (@Anna_Veduta) July 7, 2018
Дзюба плачет в прямом эфире и благодарит всех, говоря, что команда хотела, чтобы мы ей гордились! Мы гордимся!!! Спасибо!!!!— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 7, 2018
Стоя аплодирую мужчинам https://t.co/5e4vawS6EB— Юрий Дудь (@yurydud) July 7, 2018
Ну давайте, расскажите еще раз как там Путин все купил.— Фёдор Крашенинников (@Fyodorrrrr) July 7, 2018
К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем @FIFAWorldCup, но мы сделали все, что могли. #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/3NVsK0Dnbt— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018