"Настоящий триллер!": болельщики о матче Россия-Хорватия (5)

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Футбол-2018 | 8 июля 2018 года, 00:33

Пользователи соцсети Twitter бурно отреагировали на исход матча между сборными России и Хорватии, победителем которой стала команда Златко Далича, а подопечные Станислава Черчесова покидают мировое первенство.

Пользователи латвийского сегмента Twitter в основном выразили удовлетворение исходом встречи, хотя и отмечали рвение сборной России к победе.

Депутат Сейма Карлис Сержантс выразил уважение сборной России, так как игра получилась захватывающей и держала внимание до самого конца.

"Ну и триллер вышел - до последнего удара. Но русским уважение - их таких старательных давно не видел", - написал политик.

"Красивая игра. Я футбол начала смотреть в 9-летнем возрасте в Англии. Всю дорогу меня сопровождала Португалия, но в конце концов я надеюсь, что осталась верна тем вечно надеющимся проигравшим", - написала Алиса Зариня.

"Дааа!!! Остапенко выиграла, Гулбис выиграл, осталось хорватам выиграть", - написал Ингмар Имша.

"Россия вылетела с чемпионата мира именно в тот момент, когда в переполненном Межапарке звучала "Солнце, Гром, Даугава"", - написал Эдгар Балиньш.

Россияне, комментируя исход встречи, благодарили сборную РФ за игру, в которой, несмотря на поражение, проявился русский дух к победе.

Так, телеведущая Тина Канделаки, признала, что сборная России сделал этот турнир незабываемым.

"Не уходим со стадиона и аплодируем тренеру и команде, которая изменила отношение к футболу и вернула нам веру в наш футбол. Впереди ещё много побед! Вы сделали это лето и этот #ЧМ18 незабываемым!", - написала Канделаки.

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Комментарии 5
Ъ54 минуты назад
Именно в этот момент из аэропорта Рига улетало несколько лоукостеров в Дублин и Лондон с местными житилями на ПМЖ.
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Ъ56 минут назад
Лабусня в своем репертуаре,только Сержантс немного удивил.
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Пора уже 27 минут назад
Закрывать Латийский TWITTER. Ничего в нем хорошего не осталось.
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