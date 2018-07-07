Футбол-2018 |

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.

В основное время матча счёт на 31-й минуте открыл Денис Черышев, а на 39-й сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время Домагой Вида вывел хорватов вперёд, однако Марио Фернандес восстановил статус-кво.

В 1/2 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с Англией. Игра пройдёт 11 июля в Москве.

Пресс-служба сборной России на официальной странице в социальной сети «Твиттер» прокомментировала поражение от национальной команды Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

«К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем чемпионат мира, но мы сделали всё, что могли», — говорится в сообщении.

К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем @FIFAWorldCup, но мы сделали все, что могли. #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/3NVsK0Dnbt — Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018

Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.