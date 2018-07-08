Футбол-2018 |

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Вида за высказывание после матча с Россией, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель федерации. После победы хорватской сборной над российской 7 июля Вида записал видео, на котором выкрикнул "Слава Украине!".

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Домагою Вида за его заявление в видео, снятом после игры с Россией", — сказал представитель федерации.

Запись после победы над сборной России Вида сделал вместе с другим хорватским футболистом — Огненом Вукоевичем. На видео Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевич добавляет: "Это победа за „Динамо“ и за Украину". Позже Вида сказал, что видео было шуткой для его друзей из киевского "Динамо". Он добавил, что в футболе нет политики и что он любит и русских и украинцев.

Вида ранее играл за киевское "Динамо". Вукоевич играл в клубе, а в настоящее время работает в нем менеджером по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.

Сборная Хорватия обыграла Россию по пенальти накануне, 7 июля. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Вида забил один из голов.