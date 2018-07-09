Немецкие СМИ обвинили российских футболистов в использовании аммиака как допинга (13)

фото

Футбол-2018 | 9 июля 2018 года, 19:41

Немецкие СМИ обвинили футболистов сборной России в использовании допинга, сообщает "Советский спорт".

Как передают издания Bild и Süddeutsche Zeitung, российские игроки вдыхали аммиак в подтрибуных помещениях перед матчами плей-офф чемпионата мира 2018 года против команд Испании и Хорватии. В качестве доказательств журналисты использовали фотографии полузащитника Александра Головина и Ильи Кутепова.

Немецкие СМИ отметили, что аммиак дает "физическое превосходство над соперником". Издания уточнили, что вещество не входит в список запрещенных препаратов, однако, по словам приглашенного представителя Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритца Сергеля, имеет схожий эффект.

Позднее на материал Süddeutsche Zeitung дал комментарий представитель российской сборной, подтвердивший использование аммиака.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча с командой Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой "шашечных" — 3:2.

Источник: Газета.ru
Комментарии 13
Ну,2 часа назад
началось в деревне утро.))))
1
Ответить
Андрей2 часа назад
Когда же тебя козламордого загонят куда нить......только изливаешь свой словесный понос....дезертир хренов
1
Ответить
Похоже2 часа назад
сраню в детстве поросёнок напугал. В каждом комменте теперь вспоминает хлев, свинарник и свиней. Или это его место работы.
2
Ответить