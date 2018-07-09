Футбол-2018 |

Хорватский футбольный союз принес свои извинения за поведение защитника сборной Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича, сообщает "Советский спорт".

"Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской общественности в связи с произошедшим. Также за свои слова приносят извинения Вукоевич и Вида. Хотя игроки не вкладывали в слова политического подтекста, посыл видео получился двусмысленным и вызвал множество дискуссий", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Вукоевич был отстранен от дальнейшего участия в чемпионате мира по футболу в России.

Фото из Flickr/Carlos Torres