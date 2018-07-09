Тренера сборной Хорватии отстранили от работы со сборной на ЧМ (7)
Футбол-2018 | 9 июля 2018 года, 17:46
Хорватский футбольный союз принес свои извинения за поведение защитника сборной Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича, сообщает "Советский спорт".
"Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской общественности в связи с произошедшим. Также за свои слова приносят извинения Вукоевич и Вида. Хотя игроки не вкладывали в слова политического подтекста, посыл видео получился двусмысленным и вызвал множество дискуссий", — говорится в заявлении на официальном сайте организации.
Вукоевич был отстранен от дальнейшего участия в чемпионате мира по футболу в России.
Фото из Flickr/Carlos Torres
Источник: Газета.ru
футболисты играют в футбол, а не толкают пламенные речи. И ждут от них хорошей игры, а не озвучивание чьих-то мыслей. У вас, в Усраине, как-то по другому?
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Опять политика вмешивается в спорт. Хотя, как говорят дети, он первым начал.)
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Тренера могли бы и оставить. Тренер тренирует, а не учит моральным устоям.
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