Бразильские фанаты закидали яйцами автобус с игроками национальной команды (1)
Футбол-2018 | 9 июля 2018 года, 21:03
Болельщики сборной Бразилии закидали автобус с игроками команды яйцами после вылета команды с чемпионата мира по футболу, сообщает "Советский спорт".
Как отмечает AS, также фанаты использовали в качестве снарядов овощи.
На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Бельгии со счетом 1:2.
Источник: Газета.ru
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