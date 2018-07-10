Футбол-2018 |

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать члена хорватской делегации Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за нарушение статьи 57 Дисциплинарного устава ФИФА (неспортивное поведение). Речь идет о публикации в социальных сетях видео, в котором хорват после матча с Россией сказал: «Эта победа за «Динамо» и за Украину!», говорится в сообщении ФИФА, поступившем в РБК.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание то, что член хорватской делегации и Хорватская футбольная федерация своевременно извинились за этот инцидент. Одновременно Хорватская футбольная федерация приняла решение освободить Вукоевича от выполняемых обязанностей, а сам Вукоевич после инцидента уже покинул расположение хорватской сборной.

Вукоевич, который ранее играл в киевском «Динамо», 7 июля записал совместное видео с футболистом сборной Хорватии Домагоем Видой, который четыре года также выступал за команду из столицы Украины. Вида кричал: «Слава Украине». «Это победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед», — отмечал в свою очередь Вукоевич.

Вида позже заявил, что пошутил.

«Мне очень жаль, что некоторые средства массовой информации так истолковали наше сообщение», — говорил он, отмечая, что это, «конечно, не было политическим посланием, а только являлось благодарностью украинским болельщикам за поддержку», — сказал он. ФИФА не стала дисквалифицировать Виду, но выдала ему предупреждение.

Позже Хорватский футбольный союз извинился перед российской делегацией за видеоролик и согласился, что поступок игроков оставил возможность для интерпретации.