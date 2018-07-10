ФИФА оштрафовала героя видео с лозунгом "Слава Украине" (16)

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Футбол-2018 | 10 июля 2018 года, 09:44

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать члена хорватской делегации Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за нарушение статьи 57 Дисциплинарного устава ФИФА (неспортивное поведение). Речь идет о публикации в социальных сетях видео, в котором хорват после матча с Россией сказал: «Эта победа за «Динамо» и за Украину!», говорится в сообщении ФИФА, поступившем в РБК.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание то, что член хорватской делегации и Хорватская футбольная федерация своевременно извинились за этот инцидент. Одновременно Хорватская футбольная федерация приняла решение освободить Вукоевича от выполняемых обязанностей, а сам Вукоевич после инцидента уже покинул расположение хорватской сборной.

Вукоевич, который ранее играл в киевском «Динамо», 7 июля записал совместное видео с футболистом сборной Хорватии Домагоем Видой, который четыре года также выступал за команду из столицы Украины. Вида кричал: «Слава Украине». «Это победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед», — отмечал в свою очередь Вукоевич.

Вида позже заявил, что пошутил.

«Мне очень жаль, что некоторые средства массовой информации так истолковали наше сообщение», — говорил он, отмечая, что это, «конечно, не было политическим посланием, а только являлось благодарностью украинским болельщикам за поддержку», — сказал он. ФИФА не стала дисквалифицировать Виду, но выдала ему предупреждение.

Позже Хорватский футбольный союз извинился перед российской делегацией за видеоролик и согласился, что поступок игроков оставил возможность для интерпретации.

Комментарии 16
Рижанин3 часа назад
Как оказалось, Вида не только воспользовался бандеровским лозунгом.
Появилось 2е видео где он вместе с тренером заявил - Гори, «Белград»!

Белград, гори! Второе видео Виды после победы над Россией. Что он творит?
https://www.sovsport.ru/football/articles/1063622-belgrad-gori-vtoroe-video-vidy-posle-pobedy-nad-rossiej-chto-on-tvorit

Теперь уже абсолютно ясно, что хорватская команда это сборище нео-фашистских усташей, которые уничтожали сербов и евреев - и как видим хотят этого и сейчас.
Этот рассадник фашизма нужно с позором выгнать с чемпионата мира и не дать им возможности завоевать хоть какую-нибудь медаль.
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Рижанин3 часа назад
А призыв футболиста и тренера хорватской команды - Гори, Белград вас не оскорбляет?
Вам не кажется, что эту нео-фашисткую команду нужно изгнать с чемпионата мира - во всех значениях слова Мир?
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yes3 часа назад
от этих слов всех уже тошнит, давно надо за такие слова штрафовать
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