ФИФА оштрафовала героя видео с лозунгом "Слава Украине" (16)
Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать члена хорватской делегации Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за нарушение статьи 57 Дисциплинарного устава ФИФА (неспортивное поведение). Речь идет о публикации в социальных сетях видео, в котором хорват после матча с Россией сказал: «Эта победа за «Динамо» и за Украину!», говорится в сообщении ФИФА, поступившем в РБК.
Дисциплинарный комитет ФИФА принял во внимание то, что член хорватской делегации и Хорватская футбольная федерация своевременно извинились за этот инцидент. Одновременно Хорватская футбольная федерация приняла решение освободить Вукоевича от выполняемых обязанностей, а сам Вукоевич после инцидента уже покинул расположение хорватской сборной.
Вукоевич, который ранее играл в киевском «Динамо», 7 июля записал совместное видео с футболистом сборной Хорватии Домагоем Видой, который четыре года также выступал за команду из столицы Украины. Вида кричал: «Слава Украине». «Это победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед», — отмечал в свою очередь Вукоевич.
Вида позже заявил, что пошутил.
«Мне очень жаль, что некоторые средства массовой информации так истолковали наше сообщение», — говорил он, отмечая, что это, «конечно, не было политическим посланием, а только являлось благодарностью украинским болельщикам за поддержку», — сказал он. ФИФА не стала дисквалифицировать Виду, но выдала ему предупреждение.
Позже Хорватский футбольный союз извинился перед российской делегацией за видеоролик и согласился, что поступок игроков оставил возможность для интерпретации.
Появилось 2е видео где он вместе с тренером заявил - Гори, «Белград»!
Белград, гори! Второе видео Виды после победы над Россией. Что он творит?
https://www.sovsport.ru/football/articles/1063622-belgrad-gori-vtoroe-video-vidy-posle-pobedy-nad-rossiej-chto-on-tvorit
Теперь уже абсолютно ясно, что хорватская команда это сборище нео-фашистских усташей, которые уничтожали сербов и евреев - и как видим хотят этого и сейчас.
Этот рассадник фашизма нужно с позором выгнать с чемпионата мира и не дать им возможности завоевать хоть какую-нибудь медаль.
Вам не кажется, что эту нео-фашисткую команду нужно изгнать с чемпионата мира - во всех значениях слова Мир?