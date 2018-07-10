Футбол-2018 |

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает ситуацию, связанную с выкриками защитника сборной Хорватии Домагоя Виды о Белграде после четвртьфинала чемпионата мира против команды России. Об этом сообщает ТАСС.

«ФИФА изучает ситуацию», — заявили в пресс-службе организации.

Блогер Даниил Яковлев опубликовал видеоролик, на котором Вида сидит рядом с тренером сборной Хорватии Ивицей Оличем и скандирует «Слава Украине», а также «Белград, гори».

Отмечается, что видео могло быть записано сразу после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против команды России.

В первой скандальной видеозаписи Виды и скаута Огнена Вукоевича был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

Ранее Хорватский футбольный союз (HNS) принял решение отстранить от работы на чемпионате мира — 2018 Вукоевича за скандальное видео с политическим лозунгом «Слава Украине».