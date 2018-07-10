ФИФА изучает высказывание Виды "Белград, гори" (7)

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Футбол-2018 | 10 июля 2018 года, 17:05

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает ситуацию, связанную с выкриками защитника сборной Хорватии Домагоя Виды о Белграде после четвртьфинала чемпионата мира против команды России. Об этом сообщает ТАСС.

«ФИФА изучает ситуацию», — заявили в пресс-службе организации.

Блогер Даниил Яковлев опубликовал видеоролик, на котором Вида сидит рядом с тренером сборной Хорватии Ивицей Оличем и скандирует «Слава Украине», а также «Белград, гори».

Отмечается, что видео могло быть записано сразу после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против команды России.

В первой скандальной видеозаписи Виды и скаута Огнена Вукоевича был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

Ранее Хорватский футбольный союз (HNS) принял решение отстранить от работы на чемпионате мира — 2018 Вукоевича за скандальное видео с политическим лозунгом «Слава Украине».

Источник: Газета.ru
Комментарии 7
гнать его в шею надо, пусть пивасик потягивает2 часа назад
Не понимаю, что его там изучать, видно же алкашок, любит накатить в баре потусоваться, ну и на лице то, вес интеллект, там уровень 4 -го класса, он же даже не знает, что земля круглая...:))))))))))))) Пинает себе мячик между делом, выгони его и на этом всё.
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yes2 часа назад
ты тоже носишь хвост на затылке? кастрюля не мешает?и да КРЫМНАШ
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Саня2 часа назад
Что там изучать-то?
Сербские головорезы давно осуждены, на очереди москвабадские.
Вукоевичу уже давным-давно компенсировали этот штраф.
А я солидарен с Домагоем.
Горите в аду, Белград и Москва.
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