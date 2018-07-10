Футбол-2018 |

В полуфинальном матче чемпионата мира—2018 встречались сборные Франции и Бельгии. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.

Подопечным Дидье Дешама удалось выйти вперёд в счёте благодаря точному удару защитника Самуэля Юмтити, который отличился на 51-й минуте встречи после передачи от нападающего Антуана Гризманна.

Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.

C'est le grand jour! Les Bleus affrontent à 20h les Diables Rouges de Belgique pour une demi-finale explosive!#FRABEL #CM2018

https://t.co/YkG2OjZDnO pic.twitter.com/fazN8nJUsq — Le Figaro (@Le_Figaro) July 10, 2018

Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в третий раз в истории, сравнявшись по этому показателю с командой Нидерландов. Больше раз в финалах чемпионатов мира участвовали только Аргентина (5), Италия (6), Бразилия (6) и Германия (8).

La France est en finale de la Coupe du monde 2018 !!! Après un match INCROYABLE !!! #FRABEL #FRA



https://t.co/3nwgzegN6a pic.twitter.com/wxLzd2NYF9 — Le Figaro (@Le_Figaro) July 10, 2018

Поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018 в Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В посольстве Франции в России заявили о том, что после окончания матча президент вернется в Париж.