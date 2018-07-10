Определился первый финалист чемпионата мира - 2018 (1)

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Футбол-2018 | 10 июля 2018 года, 23:00

В полуфинальном матче чемпионата мира—2018 встречались сборные Франции и Бельгии. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.

Подопечным Дидье Дешама удалось выйти вперёд в счёте благодаря точному удару защитника Самуэля Юмтити, который отличился на 51-й минуте встречи после передачи от нападающего Антуана Гризманна.

Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.

Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в третий раз в истории, сравнявшись по этому показателю с командой Нидерландов. Больше раз в финалах чемпионатов мира участвовали только Аргентина (5), Италия (6), Бразилия (6) и Германия (8).

Поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018 в Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В посольстве Франции в России заявили о том, что после окончания матча президент вернется в Париж.

Источник: Чемпионат
Комментарии 1
наши поздравления нормальному футболу3 минуты назад
И правильно, что силовой футбол через желтые карточки, когда тренер неправильно научил команду играть через подножки, удержания за руки, удары по игрокам, не прошел и не будет больше раздражать зрителей, которые не понимают что именно они смотрят и почему по несколько желтых, а не сразу красную. Красную надо всей команде и тренеру.
Нам такой футбол не нужен. И Бразилию так обыграли, избивая и на подножках. Бразилия лучше.
Хорошо, что вышла Франция, а не Бельгия.
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