Определился первый финалист чемпионата мира - 2018 (1)
В полуфинальном матче чемпионата мира—2018 встречались сборные Франции и Бельгии. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.
Подопечным Дидье Дешама удалось выйти вперёд в счёте благодаря точному удару защитника Самуэля Юмтити, который отличился на 51-й минуте встречи после передачи от нападающего Антуана Гризманна.
Таким образом, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира—2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдёт в Москве 11 июля.
C'est le grand jour! Les Bleus affrontent à 20h les Diables Rouges de Belgique pour une demi-finale explosive!#FRABEL #CM2018— Le Figaro (@Le_Figaro) July 10, 2018
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Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в третий раз в истории, сравнявшись по этому показателю с командой Нидерландов. Больше раз в финалах чемпионатов мира участвовали только Аргентина (5), Италия (6), Бразилия (6) и Германия (8).
La France est en finale de la Coupe du monde 2018 !!! Après un match INCROYABLE !!! #FRABEL #FRA— Le Figaro (@Le_Figaro) July 10, 2018
https://t.co/3nwgzegN6a pic.twitter.com/wxLzd2NYF9
Поддержать национальную сборную по футболу в полуфинале чемпионата мира — 2018 в Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В посольстве Франции в России заявили о том, что после окончания матча президент вернется в Париж.
PO POPO POPOPOOOOO PO https://t.co/iO8WQFe8Ba pic.twitter.com/deQLQobVnD— Le Figaro (@Le_Figaro) 10 июля 2018 г.
Нам такой футбол не нужен. И Бразилию так обыграли, избивая и на подножках. Бразилия лучше.
Хорошо, что вышла Франция, а не Бельгия.