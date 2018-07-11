Футбол-2018 |

Бельгийские болельщики устроили массовую драку, переросшую в столкновения с полицией, накануне вечером в Брюсселе после проигрыша национальной сборной команде Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеканал RTBF, в результате беспорядков женщина-полицейский получила легкое ранение, она госпитализирована. Празднование победы французов в Париже также закончилось беспорядками, полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.

Инцидент в Бельгии произошел в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где на площади Мируар находится большой экран для просмотра матчей. После проигрыша "Красных дьяволов" возмущенные болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку, передает ТАСС. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, фанаты забросали стражей порядка камнями.

Порядок был восстановлен примерно в течение часа. Несколько человек задержаны. Число болельщиков, участвовавших в беспорядках, не сообщается.

Празднование победы Франции в Париже также закончилось столкновениями с полицией

Но и празднование победы Франции тоже вылилось в беспорядки. Народные гуляния по случаю победы национальной сборной продолжались в центре Парижа до глубокой ночи и закончились столкновениями между разгоряченными болельщиками и стражами порядка. Как сообщает корреспондент ТАСС, для разгона толпы с главной улицы города - Елисейских Полей - стражи порядка применили слезоточивый газ.

Интерес к игре у жителей Парижа оказался максимальным. Уже за час до стартового свистка площадь перед мэрией была переполнена, и подобраться к экрану, на котором демонстрировался матч, было почти невозможно - подходы блокировала полиция. Перекрыты были для движения и многие улицы по соседству с ратушей.

С началом игры жизнь в городе замерла. Центрами притяжения стали бары и кафе с телевизорами. Финальный свисток, возвестивший о победе сборной Франции и ее выходе в финал чемпионата мира, был встречен взрывом эмоций. Автомобилисты поддерживали болельщиков гудками клаксонов.

Главным местом народных гуляний стали Елисейские Поля. Сразу после окончания матча туда устремились десятки тысяч болельщиков. Чтобы оперативно перекрыть дорожное движение и обеспечить безопасность, власти задействовали 1,2 тыс. стражей порядка.

Празднование затянулось за полночь, и под конец наиболее разгоряченные участники гуляний принялись забрасывать бутылками стражей порядка, державших оцепление в самом начале Елисейских Полей. Полицейские и жандармы стали отвечать слезоточивым газом, затем полетели шумовые шашки, а толпа, стоявшая на тротуаре возле заграждения, бросилась врассыпную, что вызвало небольшую панику.

Затем правоохранители начали планомерно выдавливать толпу с Елисейских Полей, продвигаясь плотными рядами вниз по проспекту. За ними шеренгой шли полицейские фургоны со включенными сиренами. Агрессивные молодые люди продолжали бросать в полицейских бутылки, камни, пиротехнику. Стражи порядка отвечали слезоточивым газом. К двум часам ночи Елисейские Поля были постепенно освобождены от гуляющих.

Сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Матч состоялся в Санкт-Петербурге. Из ложи почетных гостей за матчем наблюдали президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп. Единственный и решающий гол на 51-й минуте забил французский защитник Самюэль Умтити, который был признан лучшим игроком матча.

Финал чемпионата мира состоится на московском стадионе "Лужники" 15 июля. Соперник сборной Франции определится в среду в полуфинальном матче Хорватия - Англия.