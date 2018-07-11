Футбол-2018 |

По оценке искусственного интеллекта Bing компании Microsoft, финалистами Чемпионата мира по футболу станут Франция и Англия, сообщил представитель компании «Ведомостям». Прогноз был дан до полуфинального матча французов с бельгийцами, в котором победу одержала сборная Франция.

Победу Франции Bing предсказал с вероятностью 56%. В матче между Англией и Францией победу должны одержать британцы с вероятностью 62%.

Прогнозы на исход матчей ЧМ-2018 искусственный интеллект Microsoft начал давать до начала группового этапа. Перед матчем 7 июля между сборными Англии и Швеции Bing предсказал победу британской сборной, писал Register. Вместе с тем, фаворитом до недавнего времени Bing считал сборную Бразилии — из всех четвертьфиналистов шансы бразильских футболистов на завоевание главного трофея оценивались выше всего (29,9%). Тем не менее, в четвертьфинальном матче сборная Бразилии была выбита из турнира бельгийцами.

В 2014 году, на предыдущем чемпионате мира по футболу, искусственный интеллект Microsoft опередил AI от Google в точности предсказаний. Он предугадал исходы 15 из 16 матчей стадии плей-офф, в том числе финального матча, в котором немцы обыграли сборную Аргентины.

Для подготовки прогноза искусственный интеллект Bing использует целый ряд показателей. В их число входят успехи, показанные ранее командами, место проведения матчей, ожидаемую погоду, а также сообщения фанатов в социальных сетях.

Перед началом мундиаля свои прогнозы делал также искусственный интеллект, разработанный инвестбанком Goldman Sachs. Однако его предсказания оказались ошибочными — так, по его оценкам, в полуфиналы должны были выйти сборные Франции, Бразилии, Португалии и Германии, а победителем ЧМ-2018 должна была стать Бразилия.

Первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции, победившая со счетом 1:0 сборную Бельгии. Единственный гол в этом матче забил Самюэль Умтити. До этого французы выходили в финал чемпионата мира дважды, в 1998 и 2006 годах.