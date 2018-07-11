ФИФА восхищяется чемпионатом мира в России (13)
Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время выступления на круглом столе «Эффективное экономическое развитие регионов после чемпионата мира — 2018» заявил, что Россия проводит турнир великолепно и без проблем, передает ТАСС.
«Россия проводит восхитительный чемпионат мира. После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам — работе оргкомитета, регионов», — сказал Смит.
На чемпионате мира осталось провести три игры.
Матч полуфинала между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля.
14 июля пройдет матч за третье место, а 15 июля состоится финал.
Насчёт пенсионеров ,в своём огороде поищи , уход на пенсию давно уже продлили......а в будущмм могут и вовсе пенсии отменить ..уже не раз намекали.