ФИФА восхищяется чемпионатом мира в России (13)

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Футбол-2018 | 11 июля 2018 года, 16:43

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время выступления на круглом столе «Эффективное экономическое развитие регионов после чемпионата мира — 2018» заявил, что Россия проводит турнир великолепно и без проблем, передает ТАСС.

«Россия проводит восхитительный чемпионат мира. После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам — работе оргкомитета, регионов», — сказал Смит.

На чемпионате мира осталось провести три игры.

Матч полуфинала между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля.

14 июля пройдет матч за третье место, а 15 июля состоится финал.

Комментарии 13
Эх!1 день назад
Очень плохая новость для латышских патриотов. Диевс, помоги им справиться с этим горем.
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?1 день назад
а тебе то что за дело ?Организация на высшем уровне ,об этом идёт речь в статье.
Насчёт пенсионеров ,в своём огороде поищи , уход на пенсию давно уже продлили......а в будущмм могут и вовсе пенсии отменить ..уже не раз намекали.
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Alex1 день назад
Русские орут просто - Россия.Со " Славы" начинают майданутые ,покрышек нанюхались ,который год не проходит...
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