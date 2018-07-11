Футбол-2018 |

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время выступления на круглом столе «Эффективное экономическое развитие регионов после чемпионата мира — 2018» заявил, что Россия проводит турнир великолепно и без проблем, передает ТАСС.

«Россия проводит восхитительный чемпионат мира. После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам — работе оргкомитета, регионов», — сказал Смит.

На чемпионате мира осталось провести три игры.

Матч полуфинала между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля.

14 июля пройдет матч за третье место, а 15 июля состоится финал.