ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ⠀ Друзья, в порыве эмоций вы заметили то, чего не было. ⠀ В четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии НЕ должны были никого удалять. Домагой Вида ПОЛУЧИЛ жёлтую карточку за снятую футболку. В трансляции этот факт отобразился поздно, когда сфолил ДРУГОЙ игрок хорватской команды, что ввело в заблуждение многих болельщиков. Жёлтую карточку позже получил ещё один футболист сборной Хорватии — Йосип Пиварич. ⠀ Проигрывать всегда больно и неприятно, но мы приняли это поражение достойно. Просим вас проявить благоразумие и перестать распространять ложную информацию и спамить в социальных сетях и наших комментариях. ⠀ Спасибо за внимание. ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #РоссияХорватия #RUSCRO #ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого Фото: @photoponomarev

A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia) on Jul 10, 2018 at 6:13am PDT