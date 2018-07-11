Болельщики освистывают Виду, когда он касается мяча в матче Хорватия-Англия (17)
Футбол-2018 | 11 июля 2018 года, 22:13
В матче полуфинала чемпионата мира–2018 встречаются сборные Хорватии и Англии. Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве.
В составе сборной Хорватии с первых минут на поле вышел защитник Домагой Вида. Болельщики освистывают игрока каждый раз, когда он касается мяча, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, после матча Россия — Хорватия Вида с бывшим игроком национальной команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине». Вукоевич был отстранён от работы в хорватской делегации и оштрафован ФИФА на 15 тыс. швейцарских франков. Вида получил предупреждение от ФИФА.
Источник: Чемпионат
Слушай не включай дурака,лозунг "Слава Украине" имеет конкретный подтекст,политический и провокационый,для меня Слава Украине это аналог Хайль Гитлер,лозунг хохлядских бандеровцев фашистов,короче можешь не оправдывать этого уебана с уродливой мордой!
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Вида урод!!! Если бы чувствовал свою вину за происходящее,то снял бы и выложил видео с извинениями,а так получается что это была плановая провокация,никакая ни шутка.
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Вида- це ПИДОР!!!
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