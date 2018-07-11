Футбол-2018 |

В матче полуфинала чемпионата мира–2018 встречаются сборные Хорватии и Англии. Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

В составе сборной Хорватии с первых минут на поле вышел защитник Домагой Вида. Болельщики освистывают игрока каждый раз, когда он касается мяча, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, после матча Россия — Хорватия Вида с бывшим игроком национальной команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине». Вукоевич был отстранён от работы в хорватской делегации и оштрафован ФИФА на 15 тыс. швейцарских франков. Вида получил предупреждение от ФИФА.