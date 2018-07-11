Футбол-2018 |

Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира—2018. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой хорватов в дополнительное время со счётом 2:1.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Хавбек «Интера» стал автором первого гола хорватской сборной в этом матче.

Хорватия стала 13-й в истории чемпионатов мира командой (10-й европейской), которой удалось выйти в финал турнира.

В финале нынешнего Кубка мира сборная Хорватии сыграет с национальной командой Франции, которая в полуфинальном матче обыграла Бельгию (1:0). Встреча состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 по латвийскому времени.

Напомним, сборная Хорватии заняла первое место в группе D, набрав 9 очков. В 1/8 финала хорваты оказались сильнее Дании (1:1, 3:2 по пенальти), а в следующей стадии сборная Хорватии обыграла Россию (2:2, 4:3 по пенальти).