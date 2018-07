Футбол-2018 |

Сегодня, 14 июля, в Санкт-Петербурге в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018 года одержала победу сборная Бельгии. Бельгийцы обыграли англичан со счетом 2:0.

В первом тайме ворота английской команды поразил защитник сборной Бельгии Томас Менье, во втором - полузащитник Эден Азар.

Игру судил главный арбитр Алиреза Фагани из Ирана, а также его ассистенты — соотечественники Реза Ибрахим Сохандан и Мохаммадреза Мансури.

Сборные Бельгии и Англии - выходцы из одного квартета на ЧМ-2018. Эти национальные команды легко и непринужденно преодолели групповой этап мундиаля, по очереди разобравшись с футболистами из Панамы и Туниса соответственно. В группе, между собой, бельгийцы и англичане играли практически резервными составами, но матч в итоге закончился победой Бельгии со счетом 1:0.

Сборная Англии один раз участвовала в матче за 3-е место на ЧМ. Так, в 1990 году англичане уступили хозяевам турнира итальянцам со счетом 1:2. На домашнем мундиале в 1966 году англичане единственный раз становились чемпионами мира.

Пиком сборной Бельгии был чемпионат мира 1986 года, где команда вышла в плей-офф (правда, лишь по дополнительным показателям). Бельгийцы в матче за 3-е место со счетом 2:4 уступили сборной Франции, оставшись четвертыми.

Финальный поединок между командами Франции и Хорватии состоится завтра, 15 июля, на московском стадионе "Лужники". Начало встречи запланировано в 18:00 по латвийскому времени.

Hazard seals it for Belgium! #WorldCup ⁠ ⁠ #BELENG pic.twitter.com/9iYbIx9bqh

An amazing camera view of the Belgium counter attack followed by an amazing save #BELENG #WorldCup⁠ ⁠ pic.twitter.com/auSwRjbTQ1