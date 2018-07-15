Франция стала чемпионом мира по футболу (22)

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Футбол-2018 | 15 июля 2018 года, 19:55

В финальном матче чемпионата мира–2018 встречались сборные Франции и Хорватии. Игра проходила на стадионе "Лужники" в Москве и завершилась победой французской команды со счётом 4:2.

Французы вышли вперёд в счёте на 18-й минуте после того, как хорватский форвард Марио Манджукич провёл мяч в собственные ворота. Десять минут спустя гол полузащитника Ивана Перишича помог "шашечным" отыграться. До перерыва нападающий Антуан Гризманн снова вывел вперёд в счёте сборную Франции, реализовав пенальти на 38-й минуте.

В первой половине второго тайма французам удалось увеличить своё преимущество благодаря голам полузащитника Поля Погба и нападающего Килиана Мбаппе на 59-й и 65-й минутах соответственно.

В оставшееся время хорваты смогли ответить только точным ударом Марио Манджукича, который отличился на 69-й минуте.

Источник: Чемпионат
Комментарии 22
Голлл3 часа назад
Отличная игра, просто супер финал!!!Болел за хорватов,но считаб что,французы победили заслуженно,очень сильная команда с очень большим потенциалом.С Победой,Франция!!!
4
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Ы3 часа назад
Угомонись санек. .Не актуально уже.
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охотник 3 часа назад
варзилов -урод, ты ещё не утонул в двине?
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