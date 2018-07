Футбол-2018 |

Четверо участников арт-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира, в котором Хорватия играла с Францией. Как объяснили представители группы, они устроили акцию "Милиционер вступает в игру". Участников акции задержали и вывели с поля.

На трибунах Лужников, где проходит матч, в этот момент присутствовали несколько глав государств, в том числе, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.

На своей странице в "Фейсбуке" участники Pussy Riot объяснили, что своей акцией они потребовали освобождения политзаключенных, прекращения уголовных дел, связанных с репостами в соцсетях, арестов на митингах, а также восстановления политической конкуренции.

Одна из участниц акции, Ольга Курачева, рассказала по телефону Би-би-си, что сейчас находится в ОВД Лужники.

"Со мной сейчас жестко разговаривают и заставляют выключить телефон", - сообщила она, отвечая на просьбу рассказать об акции.

Судя по фото, один из участников акции - издатель "Медиазоны" и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов. Еще одна протестующая - его девушка, рассказал Би-би-си знакомый Верзилова.

Момент, во время которого трое девушек и юноша в полицейской форме выбежали на поле, попал в эфир. При этом камеры сразу переключились на другие объекты - в футбольных трансляциях принято не демонстрировать моменты, когда болельщики выбегают на поле.

Участников Pussy Riot с поля вывели стюарды.

Помешать акционистам попытались и сами участники матча. Как уточняет Reuters, одного из выбежавших остановил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен. Футболист удерживал его до тех пор, пока к нему не подоспели сотрудники службы безопасности стадиона.

Russian punk protest group Pussy Riot have claimed responsibility for the pitch invasion at the start of the second-half of the #WorldCupFinal



: https://t.co/CjGxVSqwot#WorldCup #FRACRO pic.twitter.com/SgeLVfp6em