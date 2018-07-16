Футбол-2018 |

Международная федерация футбола (FIFA) на вручила персональные награды по итогам завершившегося в России чемпионат мира 2018 года. Имена победителей различных номинаций приводит пресс-служба ФИФА.

Лучшим игроком турнира признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич, ему вручили "Золотой мяч". Модрич провел на чемпионате мира семь матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачи. Он стал первым хорватом, получившим награду лучшему футболисту чемпионата мира.

В тройку также вошли бельгиец Эден Азар и нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром по итогам мирового первенства и был удостоен "Золотой бутсы". Он провел на чемпионате мира семь матчей, в которых забил шесть мячей. Сборная Англии уступила в матче за третье место бельгийцам.

В тройку бомбардиров также вошли нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, в активе которого четыре гола и две передачи, а также бельгийский форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку с четырьмя голами и одной результативной передачей. Четвертое место в списке бомбардиров занял полузащитник сборной России Денис Черышев (четыре мяча).

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назван лучшим молодым игроком ЧМ-2018. На турнире в России 19-летний форвард "ПСЖ" забил четыре мяча и стал чемпионом мира в составе своей команды.

Лучшим вратарем стал 26-летний голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа - он получил "Золотую перчатку" за наибольшее количество сухих матчей. Куртуа стал бронзовым призером чемпионата в составе своей сборной. Он провел все семь матчей на турнире, отразив 81,8% ударов по своим воротам, что является лучшим показателем среди вратарей.

Сборная Испании, которая в 1/8 финала проиграла команде России в серии пенальти, получила приз fair play по итогам турнира за честную игру и достойное поведение на поле. Команда имеет лучшие на турнире показатели в дисциплине.

Фото из Flickr/Edmar