Футбол-2018 |

В парижском метро временно переименовали шесть станций в честь победы сборной Франции на чемпионате мира. Столица готовится к приезду футболистов.

Имя тренера французской сборной фигурирует на двух остановках: так, "Нотр-Дам-де-Шан" стала "Нотр-Дидье-Дешам", еще одну остановку в центре переименовали из "Шанз-Элизе - Клемансо" в "Дешам-Элизе - Клемансо".

Станция имени Виктора Гюго временно поменяла название на "Виктор Уго Льорис" - в честь вратаря национальной сборной. А "Шарль де Голль - Этуаль" стала звучать как "On a 2 Etoiles", что в переводе "У нас две звезды" (Франция второй раз стала чемпионом мира).

"Берси" получила название "Берси Ле Блё" ("Ле Блё" - "синие" - так называют сборную Франции),

В понедельник сборная Франции проедется по центру Парижа в автобусе без крыши. О переименовании станций сообщила парижская транспортная компания RATP, на автобусе этой же компании футболисты поедут по центру столицы.

В воскресенье Франция выиграла у Хорватии со счетом 4:2.

Встречать серебряных призеров готовится Загреб. Днем в понедельник в центре столицы Хорватии пройдет шествие. Местные власти отменили плату за проезд в общественном транспорте.

Французские фанаты гуляли всю ночь, однако в некоторых городах празднования не обошлись без насилия.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ во время единичных столкновений в Париже, Лионе, Страсбурге и Руане, несколько человек были арестованы.

В Париже множество молодых людей ворвались в магазин на Елисейских полях, откуда вынесли вино и шампанское. Несколько дорожных происшествий также были связаны с победой Франции в чемпионате мира.

Музей Лувра поздравил команду, опубликовав в "Твиттере" изображение своего самого известного экспоната, Моны Лизы, в футболке с двумя звездами.

Названия станций метро поменяли не только в Париже. В Брюсселе "Арт-Луа" стала "Азар-Луа" в честь полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Бельгия заняла третье место на чемпионате. Ее сборная вернулась в Брюссель в воскресенье.

В Лондоне станция линии Пикадилли - Саутгейт на 48 часов получила имя Гарета Саутгейта - главного тренера сборной Англии, который вывел сборную в первый с 1990 года полуфинал.

Next stop - Gareth Southgate! To celebrate the achievements of the @england men's football team this summer, TfL & @VisaUK have temporarily renamed Southgate station on the @piccadillyline. Why not come down and post a #SouthgateSelfie pic.twitter.com/n8tR70qitd