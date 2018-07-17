Футбол-2018 |

Сборная Франции по футболу не становится менее французской из-за того, что в ней выступает большое количество этнических африканцев. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший вратарь сборной Латвии, директор юношеского футбольного центра Skonto Раймонд Лайзанс.

По его словам, представители нацменьшинств выступают в разных национальных сборных.

"Когда-то я говорил с бывшим главой футбольной федерации Гунтисом Индриксоном о том, что футбольный мир захватит африканский континент. Мы все знаем, что у них мышечные волокна отличаются от европейцев. При этом футбол - это не просто бег, это умный вид спорта, в котором футболист должен думать. Поэтому я ему говорил, что сомневаюсь, что Африка, как в баскетболе, захватит и футбол. Но пару лет назад я понял, что его могут захватить те африканцы, которые родились в Европе. У них голова работает иначе, они правильно питаются, плюс физические данные", - сказал Лайзанс.

Он также отметил, что в латвийской сборной через некоторое время могут появиться китайцы, выросшие в Латвии.

"В Латвии то же самое - приехали китайцы, через какое-то поколение эти китайцы будут играть за сборную Латвии. Они же выросли здесь. Будем надеяться", - сказал Лайзанс.

Напомним, в воскресенье сборная Франции в финале чемпионата мира по футболу обыграла Хорватию со счетом 4:2. Лучшим молодым игроком мирового первенства был признан французский нападающий Килиан Мбаппе.

Многие пользователи интернета и комментаторы обратили внимание на большое количество выходцев из африканских стран в команде Франции. В частности, об этом на своем Facebook написал бывший тренер сборной Хорватии Игор Штимац.

"Кто-нибудь знает, с кем мы в финале играем? Кимпембе - ДР Конго, Дембеле - Мавритания, Сидибе - Мали, Умтити - Камерун, Погба - Гвинея, Толиссо - Того, Матюиди - Ангола, Канте - Мали, Нзонзи - ДР Конго, Мбаппе - Камерун, Менди - Сенегал, Манданда - ДР Конго, Фекир - Алжир. Респект!" - написал Штимац.

Фото: flickr.com/Janis Ligats