Футбол-2018 |

Игроки хорватской сборной по футболу пожертвовали все заработанные на чемпионате мира деньги в фонд, который оказывает помощь детям. Об этом написал тренер сборной Хорватии Златко Далич на странице команды в фейсбуке.

«Все деньги, которые национальная команда получит за выступление на чемпионате мира, будут пожертвованы фонду, помогающему детям. Этот фонд будет финансировать отдых тех детей, которые никогда не видели Адриатического моря. Члены сборной — вместе с хорватским народом. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь людям в вопросах, не относящихся к победам команды. У всех хорватских детей будет возможность провести как минимум семь дней на побережье Хорватии. По крайней мере, мы сможем обеспечить это тем, кому помощь нужна больше всего», — пишет Далич.

Сборная Хорватии заняла второе место в чемпионате мира по футболу, уступив кубок сборной Франции.

Источник: dailyafisha.ru

Фото: flickr.com/Ai Kagou