Футбол-2018 |

Туристы потратили в России около 100 млрд рублей (примерно 1 269 019 000 евро) за время чемпионата мира по футболу, который проходил в стране с 14 июня по 15 июля. Об этом, по сообщению "Интерфакса", рассказал председатель оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

"Есть предварительные подсчеты по городам, только Москве они принесли 1,7 млрд рублей. Сейчас готовятся цифры, общая сумма составляет примерно 100 млрд рублей", — сказал Сорокин во время совместного заседания оргкомитета и Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о доходах столицы в пределах 13 млрд рублей. Заместить московского мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина уточняла, что только в столице туристы потратили 96,6 млрд рублей.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Всего матчи мундиаля посетили больше трех миллионов человек. Для болельщиков был организован безвизовый въезд в страну по FAN ID на время проведения ЧМ, а также бесплатные поезда между городами, где состоялись матчи.

Ранее сообщалось, что срок действия безвизового въезда в РФ для иностранных болельщиков продлен до конца 2018 года.

Фото из Flickr/Rckr88