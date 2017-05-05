Хоккей-2017 |

Я приветствую всех из Кёльна, где сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Справедливости ради стоит сказать, что стартует он сегодня в Кёльне и Париже. Но именно в Кёльне играет свои матчи группа В, куда оказались посеяны сборные России и Латвии. Поэтому на протяжении ближайшего полумесяца всё внимание будет приковано именно к этому небольшому немецкому городу.

Пока что прохладно и пасмурно, с утра так вообще дождик накрапывал лёгкий. В Риге сейчас потеплее будет. Избавлю вас от пассажей типа «но будет плавиться лёд». Формула турнира всё-таки позволяет раскачаться и доползти до плей-офф, даже допуская потери. Сегодня в 17.15 (время везде и всегда буду называть по Латвии, чтобы мы с вами по ходу чемпионата не путались), - так вот, сегодня в 17.15 сразятся Россия и Швеция. Если оставить за скобками сборную Канады, то можно сказать, что лицом к лицу сразу же встретятся фавориты.

Вчера я был на второй тренировке россиян. Не досчитались тут троих игроков.Защитник Береглазов, форварды Капризов и Светлаков тренироваться не могли. И остановили их отнюдь не травмы, а регламент турнира. Согласно которому, даже на раскатку сборные имеют право выводить не более 25 человек. У России их сейчас 28! И это несмотря на то, что тренеры уже намекнули – если «Вашингтон» вылетит из плей-офф, то пополнение оттуда будет. Тут никто не скрывает, что ждут Овечкина! Остальная команда готовится к первому поединку в обычном ежедневном режиме. Но есть и ноу-хау! Накануне был коллективный просмотр кино. Причем, выбирал картину профессиональный психолог. От старых советских лент он посоветовал отказаться. А вместо этого неожиданно предложил американский исторический боевик «Хозяин морей» с Расселом Кроу в главной роли. Поможет ли? Узнаем сегодня, когда россияне выйдут на лед против «викингов», имеющих 16 энхаэловцев в составе.

В России же игроков из-за океана всего шесть. Главные силы призваны в сборную из КХЛ. И, судя по всему, с большинством связок Знарок уже определился. Поскольку по сравнению с первой тренировкой в Кельне он сочетания менять не стал.

Ударной в команде станет связка Шипачев – Дадонов, к которой присоединился старый знакомый питерских армейцев – Панарин. Ну а то, что ворота будет защищать Василевский, в штабе сборной России давно не скрывали.

Итак, повторюсь: первый матч сборная Россия проведет со сборной Швецией сегодня, начало в 17 часов 15 минут. Латвийской сборной играть в субботу, 6 мая, в 13.15. Соперник – Дания. По большому счету, если и набирать очки – то прямо в этом матче. Дальше, может такое случиться, будет просто негде.

Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», из Кёльна, специально для радио Baltkom.