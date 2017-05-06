Хоккей-2017 |

Спортивныей комментатор Николай Еременко приветствует всех с чемпионата мира по хоккею, который стартовал накануне, 5-го мая. Не для всех, правда, стартовал – латвийская сборная только в субботу, в 13.15 выйдет на матч против датчан. Но есть уже и первые неожиданности, и первые сенсации.

В определенной степени приятной неожиданностью оказалась победа сборной России над грозными соперниками из Швеции. Россияне проигрывали перед третьим периодом одну шайбу, но сравняли счет, выдержали натиск с овертайме – он теперь играется в формате «3 на 3» и любителей остросюжетной игры это не может не завораживать, а в серии буллитов забросили единственную шайбу. Голкипер россиян Василевский был настоящей стеной. В итоге – у России победа на старте.

А вот в одном из других поединков грянула сенсация – мощная американская сборная уступила куда более скромной немецкой команде.

Сборная США просто-таки нарвалась на отчаянное сопротивление хозяев турнира.

Нередко американцы привозят на первенство планеты далеко не самый сильный состав своей национальной команды с упором на молодых игроков. Но сейчас совсем другой случай! Сейчас у американцев команда впечатляет! Судите сами: 19 игроков НХЛ в заявке. Один Джон Айкел из «Буффало» чего стоит…

Тут надо пояснить: ясно, что в четвертьфинал попадут и Россия, и Швеция, и США, но важно распределение мест. Во-первых, важно быть выше, чтобы не переезжать в Париж, а потом обратно. Во-вторых, важно попасть на более проходного соперника. Поэтому потери очков во время раскачки, во время первых туров, могут оказаться потом и роковыми.

Из антуража чемпионата: болельщики сборной Финляндии выразили возмущение отсутствием возможности выпить пива на стартовом матче чемпионата мира, в котором финская команда с трудом обыграла Белоруссию (3:2). Оказалось, что на «АккорХотелс-Арене» (это уже парижская часть турнира) разрешены только безалкогольные напитки. Финские болельщики, впрочем, учат: водкой надо пропитывать носовой платок, а потом выжимать его в туалете.

Второй матч у россиян – завтра, 7-го: в 13.15 с Италией. А вот у сборной Латвии – напряжённый старт. Упомянутая субботняя игра в 13.15 с Данией, и в воскресенье - в 21.15 со Словакией.

Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт», Кёльн, немного виртуально – Париж, но реально – для слушателей «Радио Балтком».