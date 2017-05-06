Хоккей-2017 |

Сборная команда Латвии в своем первом матче на чемпионате мира по хоккею в Кельне одержала победу над сборной Дании со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Две шайбы в ворота противника забросил Мик Индрашис, одну - Гинт Мейя. Ворота сборной Латвии защищал Элвис Мерзликин.

Примечательно, что победой сборная Латвии начала свое выступление на чемпионате мира лишь второй раз за 20 лет.

За игрой наблюдали 13,453 тыс. зрителей.

В следующей встрече Латвия сыграет против Словакии, а Дания – с США. Обе игры состоятся в воскресенье, 7 мая, и начнутся в 20.15 и 16.15 по латвийскому времени соответственно.

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон прокомментировал поражение в первом матче на чемпионате мира — 2017 от Латвии.

«Я хочу поздравить Латвию с победой. Мы сделали многое в первом периоде, мы много атаковали, но вратарь соперника Мерзликин сыграл на высочайшем уровне. Конечно, Латвия выступила здорово, но мы должны были сделать больше. Второй период мы провели очень плохо. Когда соперник забил, мы «подсели» и немного растерялись. Два подряд удаления привели к голу в наши ворота», — передает слова Карлссона корреспондент "Чемпионата" Дарья Тубольцева.