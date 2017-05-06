Хоккей-2017 |

Более 4000 болельщиков из Латвии, которые сегодня наблюдали за игрой сборных Латвии и Дании, сразу после игры, игнорируя короткую версию гимна, допели его до конца, создав неописуемую атмосферу в спортивной арене, сообщает skaties.lv.

Как сообщалось, сборная команда Латвии в своем первом матче на чемпионате мира по хоккею в Кельне одержала победу над сборной Дании со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Две шайбы в ворота противника забросил Мик Индрашис, одну - Гинт Мейя. Ворота сборной Латвии защищал Элвис Мерзликин.

Элвис в послематчевом интервью выразил огромную благодарность зрителям, указав, что исполнение гимна Латвии - это было просто "Вау! На самом деле "Вау!". Мы рады, что у нас такие болельщики и мы рады, что доставили им удовольствие своей игрой".

Примечательно, что победой сборная Латвии начала свое выступление на чемпионате мира лишь второй раз за 20 лет.

За игрой наблюдали 13,453 тыс. зрителей.