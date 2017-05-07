Хоккей-2017 |

Я приветствую всех из Кёльна, где уже третий день подряд проходит чемпионат мира по хоккею. Сборная Латвии одержала уверенную победу в своем первом матче на чемпионате мира с командой Дании, встреча завершилась со счетом 3:0.

Заброшенные шайбы на свой счет сумели записать Гинтс Мейя и Микс Индрашис, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер латвийской сборной Элвис Мерзликин.

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис рассказал о матче: "начали игру не слишком уверенно, голкипер нас спас, молодец! Потом стали больше держать шайбу, поменяли ритм игры и забили. На арене очень жарко, сам лед очень странный, мягкий. Последние минуты встречи было сложно играть. Мы изменили структуру игры, стараемся играть всегда первым номером. Теперь всем нужно бояться сборную Латвии".

Хоккеист также признался, что в пятницу посмотрел немного матч России со Швецией.

"Ничего особенного не могу сказать. Сами знаете, что российская сборная всегда претендует на победу на чемпионатах мира. Но мы будем играть и выигрывать. Конечно, не слишком удачный клубный сезон мотивирует меня хорошо выступить на чемпионате мира. Начало сезона у меня было плохое, сам это знаю. Надо теперь исправлять. У меня закончился контракт с рижским "Динамо", но будущее не комментирую. Играть на мировом первенстве без контракта не страшно", - сказал Индрашис.

Откровенно расстраивает на старте чемпионата сборная Белоруссии. Финны сами виноваты, что устроили себе нервную концовку, а вот чехи никаких вариантов белорусам не оставили. Внешняя скучность расписания вчерашнего дня не должна вводить в заблуждение. Интрига внизу таблиц тоже будет что надо - Италия, например, зацепила очко с Словакией, а Латвия, повторимся, нокаутировала Данию. И далее разборки "второго эшелона" так же обещают быть нескучными.

Сегодня, в 21.15 Латвия – Словакия! Для российских же болельщиков – ключевая игра сегодня днем с Италией.

До встречи!

Николай Яременко, главный редактор газеты "Советский спорт", из Кёльна, специально для радио Baltkom.