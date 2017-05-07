Сборная Латвии разгромила словаков на ЧМ по хоккею (16)

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Хоккей-2017 | 7 мая 2017 года, 23:10

Сборная Латвии по хоккею в воскресенье в своем втором матче на чемпионате мира по хоккею в Кёльне одержала победу над сборной Словакии со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Шайбы в ворота противника забросили Янис Спруктс, Земгус Гиргенсонс и Андрис Джериньш. Тем временем единственный гол в пользу словаков забил Михел Миклик.

Таким образом, после трех дней чемпионата сборная Латвии находится на первом месте в своей группе А.

Уже с первой минуты латвийские хоккеисты взяли инициативу в свои руки, в результате чего несколько раз в игру приходилось вступать вратарю сборной Словакии Яну Лацо. Для латвийского же вратаря Элвиса Мерзликина игра в первом периоде была гораздо спокойнее, поскольку словаки не нападали слишком часто.

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Также уже в первые минуты среди хоккеистов возникли конфликты, в результате чего на седьмой минуте матча удаление получил игрок сборной Словакии Томашс Матушекс.

Конец первого периода для латвийской сборной выдался сложный, поскольку словацкие хоккеисты перешли в нападение, которое, однако, не увенчалось успехом.

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Во втором периоде словаки также активно продолжили нападать, однако латвийская команда не позволяла создать опасные моменты. На 28 минуте второй гол в ворота противника удалось забить Земгусу Гиргенсонсу и счет стал 2:0. Также во втором периоде сборная Словакии ошиблась со сменой состава и за это была наказана за нарушение двумя минутами.

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В середине третьего периода словакам все же удалось забить первый гол. Таким образом, счет стал 2:1 в пользу сборной Латвии. Гол забил словацкий хоккеист Михел Миклик. Тем временем уже через минуту гол в ворота противника удалось забить Андрису Джериньшу, и счет стал 3:1.

Однако к концу третьего периода травму получил латвийский хоккеист Земгус Гиргенсонс. Судьи не заметили судьи опасную игры со стороны словацкого хоккеиста Томаша Зиго, который задел Гиргенсонса клюшкой по лицу. В результате Гиргенсонс отправился на скамейку запасных, где ему оказали первую помощь.

В заключительные минуты матча сборная Словакии опять пыталась нападать, однако латвийцам удалось удержать оборону.

Следующая игра сборной Латвии на ЧМ-2017 состоится 9 мая. Латвийцы сыграют со сборной Италии. Матч начнется в 17:15 по латвийскому времени.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, это уже вторая победа сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею. В субботу, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0. Две шайбы в ворота противника забросил Микс Индрашис, одну - Гинт Мейя. Ворота сборной Латвии защищал Элвис Мерзликин.

Также более 4000 болельщиков из Латвии, которые наблюдали за игрой сборных Латвии и Дании, сразу после игры, игнорируя короткую версию гимна, допели его до конца, создав особую атмосферу в спортивной арене.

Добавим, победой сборная Латвии начала свое выступление на чемпионате мира лишь второй раз за 20 лет.

Комментарии 16
Demon26 минут назад
Разгромила????
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Boris Svecnikov21 минуту назад
Ну, это не разгром, кто такие посты делает. Выиграли, где-то повезло, где-то постарались. Ну победа, очень не простая.
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Павел Титаренко15 минут назад
С каких пор отрыв в две шайбы является разгромом? И к тому же все шайбы забиты в большинстве... Молодцы, конечно, но засчитай судья шайбу словаков и игра могла сложиться совсем по другому, имхо.
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