Хоккей-2017 |

Профессиональные хоккеисты выступают за сборные своих стран не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы отстоять честь страны и свою собственную честь. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

"Деньги - это важно, но в сборную игроки не приезжают зарабатывать деньги. Деньги игроки зарабатывают - и это касается не только хоккея - в клубах. В сборную они приезжают играть за флаг, за герб, за страну, за свою фамилию, в конце концов. Это пожертвование, потому что у тебя длинный сезон, ты уже так этого хоккея наелся, у тебя семья, и опять тебя куда-то отрывают. Это не так просто, как кажется, сидя на диване перед телевизором. Конечно, игроку приятно, что ему заплатят какую-то премию и он сможет съездить с семьей на недельку отдохнуть. Но на заработки в сборную никто никогда не приезжал и не приезжает, это глупость", - сказал Крейпанс.

5 мая в немецком Кельне и французском Париже стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная Латвии сыграла два матча, победив команду Дании 3:0 и Словакии 3:1. Следующую игру подопечные Боба Хартли проведут завтра, 9 мая, против Италии.