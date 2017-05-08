Журналист: хоккеисты играют в сборной за флаг и герб, а не за деньги (7)

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Хоккей-2017 | 8 мая 2017 года, 16:52

Профессиональные хоккеисты выступают за сборные своих стран не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы отстоять честь страны и свою собственную честь. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

"Деньги - это важно, но в сборную игроки не приезжают зарабатывать деньги. Деньги игроки зарабатывают - и это касается не только хоккея - в клубах. В сборную они приезжают играть за флаг, за герб, за страну, за свою фамилию, в конце концов. Это пожертвование, потому что у тебя длинный сезон, ты уже так этого хоккея наелся, у тебя семья, и опять тебя куда-то отрывают. Это не так просто, как кажется, сидя на диване перед телевизором. Конечно, игроку приятно, что ему заплатят какую-то премию и он сможет съездить с семьей на недельку отдохнуть. Но на заработки в сборную никто никогда не приезжал и не приезжает, это глупость", - сказал Крейпанс.

5 мая в немецком Кельне и французском Париже стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная Латвии сыграла два матча, победив команду Дании 3:0 и Словакии 3:1. Следующую игру подопечные Боба Хартли проведут завтра, 9 мая, против Италии.

Комментарии 7
леший3 часа назад
вот она и пришла -----белочка!---и шо она говорит?---а oна не говорит, она пальцем у виска крутит====а в тему скажу----комментатору не плохо бы было подлечится за счёт типа "за флаг, за герб"
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Фома Неверующий3 часа назад
и что это государство им в ответ? Флаг,герб,гимн?
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На примере хоккеистов хотят3 часа назад
всех призвать к патриотизму и приучить горбатиться за
идею(в лучшем случае,за тарелку горохового супа).
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