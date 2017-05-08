Хоккей-2017 |

Сборная Латвии может побороться с фаворитами группы А чемпионата мира по хоккею за счет правильной организации игры и дисциплины. Такое мнение высказал нападающий команды Теодор Блюгер.

"Мы относимся к соперникам с уважением, но без боязни. Понимаем, что россияне, шведы и американцы более мастеровитые, но за счет организации и дисциплины у нас есть шанс с ними побороться, - сказал Блюгер. - Выигрываем за счет дисциплины: все играют на команду, нет такого, чтобы у кого-то были личные амбиции. Все выполняют установку тренера, и ни у кого нет эгоизма".

По словам игрока, латвийцы выиграли оба матча за счет правильного выбора тактики.

"Мы знаем, как встречать соперника, обороняться в своей зоне, хорошо разыгрываем большинство, пару раз забиваем. У нас здорово играет вратарь, помогает везение. Но пока после двух игр сложно сравнивать соперников - не все вкатились, у россиян была сложная игра со шведами, в которой они потеряли одно очко", - отметил он.

Блюгер имеет еще год контракта с клубом Национальной хоккейной лиги "Питтсбург", однако пока выступает в фарм- клубе.

"Моя команда в прошлое воскресенье проиграла в плей- офф, потом пару дней решали вопросы, я приехал в четверг, провел две тренировки. Хотя нашу команду тренирует североамериканский специалист, мы здесь играем несколько по- другому, чем в клубе. Приходится тяжело, с каждой игрой все лучше и лучше, но пока еще не совсем понимаешь, чего ждать от партнеров", - подчеркнул он.

Латвийцы одержали две победы на старте чемпионата мира и возглавляют группу А с шестью очками. В воскресенье подопечные Боба Хартли обыграли сборную Словакии - 3:1. В группе со сборной Латвии также играют команды России, США, Швеции и Германии.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

Источник: ИТАР-ТАСС