Хоккей-2017 |

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии со счетом 6:3 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.

В составе российской команды шайбы забросили Вадим Шипачев (2-я, 18-я минуты), Сергей Плотников (19), Никита Гусев (32) и Никита Кучеров (36, 52). У немцев отличились Брукс Мацек (46), Филип Гогулла (49) и Фредерик Тиффельс (60).

Лучшим игроком в составе российской сборной признан Кучеров, у немцев лучшим стал Кристиан Экхофф, отметившийся результативной передачей. Эта победа стала для сборной России третьей подряд на турнире.

В группе А, матчи которой проходят в Кельне, также выступают команды США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Швеции. Сборная России набрала 8 очков и вышла на первое место в группе, обойдя команду Латвии (6), немецкие хоккеисты занимают четвертое место с тремя очками. В понедельник пройдет еще один матч этой группы, в котором встретятся команды США и Швеции.

Следующий матч сборная России проведет 11 мая против команды Дании, начало в 16:15 лтв. Немцы днем ранее сыграют со сборной Словакии.