Хоккей-2017 |

Сборная США обыграла команду Швеции на чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей Джонни Годро сделал дубль, еще по шайбе забросили Клейтон Келлер и Джей Ти Комфер. У шведов отличились Элиас Линдхольм, который оформил дубль, а также Виктор Хедман.

В свою очередь, сборная Чехии по буллитам обыграла Финляндию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счетом 4:3. За финнов отличились Валттери Фильппула, Топи Яакола и Вилле Лаюнен. В третьем периоде чехи отыгрались благодаря усилиям Романа Горака, Радко Гудаса и Яна Коваржа. Решающий бросок в серии буллитов нанес Робин Ганзал.