Хоккей-2017 |

Я приветствую всех из Кельна, где продолжается чемпионат мира по хоккею. Конечно, продолжается он и в Париже, но там лидеры планово набирают свои очки: Канада, Чехия, Финляндия и Швейцария являются четвёркой лидеров. Хотя ясно, что вся борьба за места в плей-офф здесь ещё впереди.

А вот в Кельне вчера сборная России провела довольно драматичный матч с немцами. Драматичен он был не по счёту – тут всё в порядке (6:3, причём после двух периодов Россия вела 5:0 и лишь в последнем отрезке позволила себе немного сбавить обороты). Сюжет закручивался вокруг травм и излишнем провоцировании соперниками друг друга.

Хагер провёл мастерскую подсечку Мозякина. Удар на скорости по ногам – жестокое нарушение. Мозякина после этого подбросило в воздух. Поскольку капитан сборной России подобной атаки не ожидал, то рухнул на лёд. И самостоятельно подняться уже не смог. При таком падении могла пострадать и нога, и спина, и голова. Сергея увезли в раздевалку с помощью врачей. А пока ему оказывали помощь, на площадке уже бушевала драка. Плотников кинулся на Хагера, свалил, начал бить. В итоге немца удалили до конца матча, а Плотникова – на две минуты. Когда Хагер уходил в раздевалку, ему досталось ещё и от российских болельщиков, которые выплеснули ему на голову пива из бокала…

Сборная России за травму своего капитана отомстила более жёстко. Когда Плотников отсидел малый штраф и россияне получили право на три минуты несгораемого большинства, шайба дважды побывала в воротах Грайса. Дальше шло уже добивание противника.

Стоит обратить внимание на то, как безвольно проводит на мировом первенстве свои матчи сборная Белоруссии. На стартовый поединок с Финляндией команду ещё хватило - 2:3, а вот дальше – 1:6 от Чехии и вчерашнее 0:6 от Канады. Дыхание второго дивизиона всё ближе. Не так давно туда отправился Казахстан. И может так случиться, что бывшую школу советского хоккея будут представлять лишь Россия и Латвия.

В других вчерашних матчах борьба была напряжённая. С одинаковым счетом – 4:3 – американцы победили шведов, а чехи – правда, по буллитам – Финляндию.

Сегодня у сборной России выходной. А вот у Латвии день отдыха был накануне, в понедельник. Сегодня же – в 17:15 – встреча с Италией, занимающей последнее место в нашей группе. В случае успеха Латвия вернётся – пусть и временно – на первую строчку в турнирной таблице. Если думать о попадании в плей-офф, надо выигрывать. Потому что дальше пойдут встречи со Швецией, США и Россией, где на пополнение очков рассчитывать будет уже сложно. И уже под самый занавес групповой стадии – 16 мая – Латвию ждёт встреча со сборной Германии, которая может оказаться решающей в борьбе за путёвки в плей-офф.

Николай Яременко, главный редактор российского издания "Советский спорт", специально для радио Baltkom.