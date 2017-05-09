Латвия одержала третью победу подряд на ЧМ по хоккею (52)

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Хоккей-2017 | 9 мая 2017 года, 19:24

Сборная Латвии одержала победу над Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кельне, завершилась со счётом 2:1.

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В начале первого периода Марко Инсам вывел итальянцев вперед, но ещё до перерыва латвийская команда отыгралась, Андрис Джериньш реализовал большинство. Ничейный счёт держался до конца третьего периода, а на 59-й минуте Джериньш сделал дубль и принес своей команде победу.

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Латвийцы набрали девять очков в трех матчах и вновь возглавили группу А. Сборная Италии занимает предпоследнее место, имея в активе одно очко.

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Следующий матч латвийская сборная проведет 11 мая, когда ей предстоит сразиться со Швецией.

Лучшим результатом сборной Латвии на чемпионатах мира было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах. В прошлом году латвийские хоккеисты на мировом первенстве заняли 13-е место.

Комментарии 52
Arkady Mazin1 час назад
Считаю эту игру с Италией - поражением Латвии.
7
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Диана Витальевна Ю.1 час назад
Наверное последняя победа
3
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Asja Siļņa1 час назад
МОЛОДЦЫ!!!
8
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