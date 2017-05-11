Хоккей-2017 |

Сегодня, 11 мая, в 21:15 по латвийскому времени, в Кельне начнется очередная игра Чемпионата мира по хоккею, в которой команда Латвии встретится со сборной Швеции.

Напомним, как уже сообщал Mixnews, в субботу, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, в воскресенье, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, а во вторник, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию.

Таким образом, латвийская команда к началу шестого игрового дня турнира с 9 очками является лидером группы А.

Добавим, победой сборная Латвии начала свое выступление на чемпионате мира лишь второй раз за 20 лет. Лучшим результатом сборной Латвии на чемпионатах мира было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах. В прошлом году латвийские хоккеисты на мировом первенстве заняли 13-е место.