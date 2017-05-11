Хоккей-2017 |

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею – 2017 хоккеисты сборной Латвии в напряженной борьбе уступили шведам. Матч, проходившая на "Ланксесс-Арене" в Кельне, завершился со счетом 0:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Габриэль Ландеског и Элиас Линдхольм.

Шведы провели 16 минут матча в меньшинстве: скандинавы получили восемь удалений за матч, в то время как у сборной Латвии — всего три.

На десятой минуте встречи Габриэль Ландеског вывел Швецию вперёд, ещё одну шайбу в концовке третьего периода забросил Элиас Линдхольм. Вратарь Эдди Лек провёл сухой матч, отразив 19 бросков.

Сборная Швеции набрала семь очков в четырёх матчах и занимает четвёртое место в группе А.

Латвийские хоккеисты потерпели первое поражение на турнире, в их активе девять очков в четырёх матчах.

В следующем матче ЧМ-2017 сборная Швеции сыграет с командой Италии 12 мая, а латвийцы днем позже, в субботу 13 мая встретятся с командой США.

Напомним, как уже сообщал Mixnews, в субботу, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, в воскресенье, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, а во вторник, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию.