ЧМ-2017: Латвийские хоккеисты в напряженной борьбе уступили шведам (16)
В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею – 2017 хоккеисты сборной Латвии в напряженной борьбе уступили шведам. Матч, проходившая на "Ланксесс-Арене" в Кельне, завершился со счетом 0:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Габриэль Ландеског и Элиас Линдхольм.
Шведы провели 16 минут матча в меньшинстве: скандинавы получили восемь удалений за матч, в то время как у сборной Латвии — всего три.
На десятой минуте встречи Габриэль Ландеског вывел Швецию вперёд, ещё одну шайбу в концовке третьего периода забросил Элиас Линдхольм. Вратарь Эдди Лек провёл сухой матч, отразив 19 бросков.
Сборная Швеции набрала семь очков в четырёх матчах и занимает четвёртое место в группе А.
Латвийские хоккеисты потерпели первое поражение на турнире, в их активе девять очков в четырёх матчах.
В следующем матче ЧМ-2017 сборная Швеции сыграет с командой Италии 12 мая, а латвийцы днем позже, в субботу 13 мая встретятся с командой США.
Напомним, как уже сообщал Mixnews, в субботу, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, в воскресенье, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, а во вторник, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию.
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