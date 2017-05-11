ЧМ-2017: Латвийские хоккеисты в напряженной борьбе уступили шведам (16)

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Хоккей-2017 | 11 мая 2017 года, 23:26

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею – 2017 хоккеисты сборной Латвии в напряженной борьбе уступили шведам. Матч, проходившая на "Ланксесс-Арене" в Кельне, завершился со счетом 0:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Габриэль Ландеског и Элиас Линдхольм.

Шведы провели 16 минут матча в меньшинстве: скандинавы получили восемь удалений за матч, в то время как у сборной Латвии — всего три.

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На десятой минуте встречи Габриэль Ландеског вывел Швецию вперёд, ещё одну шайбу в концовке третьего периода забросил Элиас Линдхольм. Вратарь Эдди Лек провёл сухой матч, отразив 19 бросков.

Сборная Швеции набрала семь очков в четырёх матчах и занимает четвёртое место в группе А.

Латвийские хоккеисты потерпели первое поражение на турнире, в их активе девять очков в четырёх матчах.

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В следующем матче ЧМ-2017 сборная Швеции сыграет с командой Италии 12 мая, а латвийцы днем позже, в субботу 13 мая встретятся с командой США.

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Напомним, как уже сообщал Mixnews, в субботу, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, в воскресенье, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, а во вторник, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию.

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Комментарии 16
Al Fill2 часа назад
спасибо Мерзликину! А так игра в одну калитку,шведы даже не напрягались...
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Крик1 час назад
За все десятилетия просмотров игр со Шведами, я никогда не видел такого постановочного матча, где у Шведов было 5 удалений подряд и два раза за одну игру против слабого противник они оставались в троём. Просто стыдно за Швецию, на сколько было видно что они не "учавствуют в игре", а играют настолько-посколько. Упорно чего то там пытались только лабриты, Шведы же уверенно проводили тренировку.
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хи-хи 2 часа назад
YES! В субботу посмотрим кто кого.
Хозяева против батраков.
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