Хоккей-2017 |

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею – 2017 хоккеисты сборной Латвии в напряженной борьбе уступили шведам. Матч завершился со счетом 0:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Габриэль Ландеског и Элиас Линдхольм.

Таким образом, к сожалению, наша команда прервала серию из победных матчей.

Напомним, как уже сообщал Mixnews, в субботу, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, в воскресенье, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, а во вторник, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию.