Латвийские хоккеисты в напряженной борьбе уступили шведам
Хоккей-2017 | 11 мая 2017 года, 23:28
В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею – 2017 хоккеисты сборной Латвии в напряженной борьбе уступили шведам. Матч завершился со счетом 0:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Габриэль Ландеског и Элиас Линдхольм.
Таким образом, к сожалению, наша команда прервала серию из победных матчей.
Напомним, как уже сообщал Mixnews, в субботу, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, в воскресенье, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, а во вторник, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию.