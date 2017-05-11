Хоккей-2017 |

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе сборная Канады обыграла команду Франции со счётом 3:2. По ходу встречи оба соперника отыгрывали отставание в одну шайбу, а победу канадцам принёс точный бросок защитника Марка-Эдуара Власика в третьем периоде.

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Набрав 12 очков из 12 возможных, они лидируют в турнирной таблице группы В. Французы с пятью баллами в активе идут шестыми.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Данию в матче ЧМ по хоккею со счётом 3:0.

Хоккеисты сборной Латвии в напряженной борьбе уступили шведам. Матч, проходившая на "Ланксесс-Арене" в Кельне, завершился со счетом 0:2.