Сборная Канады выиграла четвертый матч подряд на ЧМ по хоккею
Хоккей-2017 | 11 мая 2017 года, 23:53
В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе сборная Канады обыграла команду Франции со счётом 3:2. По ходу встречи оба соперника отыгрывали отставание в одну шайбу, а победу канадцам принёс точный бросок защитника Марка-Эдуара Власика в третьем периоде.
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Набрав 12 очков из 12 возможных, они лидируют в турнирной таблице группы В. Французы с пятью баллами в активе идут шестыми.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Данию в матче ЧМ по хоккею со счётом 3:0.
Хоккеисты сборной Латвии в напряженной борьбе уступили шведам. Матч, проходившая на "Ланксесс-Арене" в Кельне, завершился со счетом 0:2.
Источник: Russia Today