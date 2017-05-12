Latvijas Avīze: на ЧМ по хоккею звучит информация на русском языке (12)

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Хоккей-2017 | 12 мая 2017 года, 17:33

Спортивные болельщики обратили внимание на любопытную деталь в организации чемпионата мира по хоккею в немецком Кельне. Во время матчей с участием сборной России информация предоставляется не только на немецком и английском языках, но и на русском, пишет Latvijas Avīze.

На просьбу издания пояснить, с чем это связано, в пресс-центре сообщили, что у болельщиков сборной России плохие знания английского языка. Чтобы они были обо всем осведомлены, было принято решение пускать информацию и на их родном языке, при том, что от российской команды или федерации подобных просьб не поступало.

На предыдущих чемпионатах мира таких нововведений никогда не было, не обладают данной привилегией и другие команды, выступающие на турнире в Кельне, отмечает LA. Латвийские фаны, как отмечают организаторы, владеют английским на значительно более высоком уровне. По прошествии недели с начала чемпионата никаких проблем, связанных с гостями из Латвии, не возникало, сообщили в пресс-центре.

Напомним, после четырех сыгранных матчей на чемпионате мира Латвия имеет 9 очков и занимает третье место в группе А.

Комментарии 12
GM49 минут назад
Ну теперь центр гос.языка выйдет на международный уровень и оштрафует немцев. Ну это на первый раз, а дальше начнутся репрессии.
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леший44 минуты назад
просто уважение к ЧЕТЫРЁМ МИЛЛИОНАМ РУССКОЯЗЫЧНЫМ проживающим в Германии----латышскому изданию это не понять, как и их читателям====вот такая вот лояльность к другим национальностям!
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алекс50 минут назад
Отмазались организаторы-молодежь в странах постсоветского пространства знает английский хорошо.,И включая российских фанов в том числе.
Красиво сьехали с темы,проявив дань уважения Великой стране в Дни Победы,а тут карликовое государство со своим языком-переводчика днем с огнем не найдешь.
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