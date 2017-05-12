Хоккей-2017 |

Спортивные болельщики обратили внимание на любопытную деталь в организации чемпионата мира по хоккею в немецком Кельне. Во время матчей с участием сборной России информация предоставляется не только на немецком и английском языках, но и на русском, пишет Latvijas Avīze.

На просьбу издания пояснить, с чем это связано, в пресс-центре сообщили, что у болельщиков сборной России плохие знания английского языка. Чтобы они были обо всем осведомлены, было принято решение пускать информацию и на их родном языке, при том, что от российской команды или федерации подобных просьб не поступало.

На предыдущих чемпионатах мира таких нововведений никогда не было, не обладают данной привилегией и другие команды, выступающие на турнире в Кельне, отмечает LA. Латвийские фаны, как отмечают организаторы, владеют английским на значительно более высоком уровне. По прошествии недели с начала чемпионата никаких проблем, связанных с гостями из Латвии, не возникало, сообщили в пресс-центре.

Напомним, после четырех сыгранных матчей на чемпионате мира Латвия имеет 9 очков и занимает третье место в группе А.