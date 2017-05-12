Хоккей-2017 |

Я, Николай Яременко, приветствую Вас из Кёльна, где продолжается чемпионат мира по хоккею.

Вчера Россия и Латвия проводили свои поединки четвёртого тура. Все произошло по плану. Россия выиграла у Дании, Латвия проиграла шведам. Но план на этом заканчивается. Потому что ход поединков оказался не таким уж само собой разумеющимся.

Россияне выиграли 3:0, и в игре с откровенным аутсайдером это не выглядит комильфо. Но вполне вписывается в концепцию вкатывания в турнир: очки набираются – и слава богу. Главное случится уже во время плей-офф, выход в который практически уже обеспечен.

А вот то, что латвийцы оказали серьёзнейшее сопротивление одному из фаворитов – сборной Швеции – дорогого стоит. Счет 0:2, и латвийская команда показала, что приехала вовсе не отбывать роль статиста.

В двух других поединках дня вчерашнего победили те, на кого мы ставили во вчерашнем выпуске нашего хоккейного дневника, да только ход поединков и там оказался совсем уж сенсационным: канадцы одолели сопротивление хозяев – французов – 3:2, а чехи обыграли Норвегию только в овертайме с редким счётом 1:0, причем эта шайба была заброшена за пределами основного времени матча – в овертайме.

Сегодня у Латвии и России снова день отдыха. Настоящее пекло начнётся в субботу. Латвия в 13.15 играет с американцами, спустя 4 часа – Россия – со Словакией.

Россияне – безоговорочные лидеры группы. И главная задача теперь – с какого места выходить в четвертьфинал. А вот латвийской сборной, которая пока делит второе место со сборной США, надо цепляться за очки, чтобы не откладывать судьбу своего попадания в плей-офф на две последние игры – со сборной России и командой Германии: ведь хозяева – немцы - с мечтой о плей-офф тоже не расстались.

И как раз именно в связи с этим из сегодняшних матчей для Латвии важным может оказаться игра Германия – Дания. В этой паре результат предсказать достаточно непросто. Всего семь матчей в истории, три победы датчан в основное время, еще один успех был достигнут ими в серии буллитов.

Вокруг сборной России по-прежнему не утихают страсти. Накануне выяснилось, что не приедет главная мировая звезда российского хоккея – Александр Овечкин. Вкратце история такова: клуб «Вашингтон Кэпиталз» в ночь с 10 на 11 мая выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, и таким образом, сразу три игрока «Вашингтона» - защитник Дмитрий Орлов и нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин оказались свободны для приглашения из сборной, где специально для них в заявке были оставлены две вакансии.

Тренеры сборной России сразу же связались с российскими хоккеистами «Вашингтона» - все трое согласились срочно прилететь в Кельн и помочь национальной команде. Однако Овечкин предупредил, что вряд ли сможет сыграть уже в первом матче плей-офф, потому что получил травму в матчах с «Питтсбургом», и последние две игры серии Кубка Стенли смог отыграть только с помощью уколов болеутоляющих препаратов.

Штаб сборной принял решение, что Овечкин в его нынешнем состоянии не сможет помочь сборной, и ему лучше сосредоточиться на восстановлении. Орлов и Кузнецов вызваны в сборную и должны присоединиться к команде уже сегодня. Логично предположить, что нам рассказали пока что далеко не всё. И ещё логичнее предположить, какой ушат грязи будет вылит на Овечкина в случае поражения сборной России на чемпионате.

Николай Яременко, главный редактор российской газеты «Советский спорт», сайта sovsport.ru, специально для радио Baltkom.