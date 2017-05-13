Хоккей-2017 |

Сегодня, 13 мая, в 13:15 по латвийскому времени, в Кельне начнется очередная игра Чемпионата мира по хоккею, в которой команда Латвии встретится со сборной США.

Напомним, как уже сообщал Mixnews, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию, а 11 мая уступили шведам со счетом 0:2.