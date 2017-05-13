Сегодня на ЧМ по хоккею Латвия сыграет с США (8)
Хоккей-2017 | 13 мая 2017 года, 10:24
Сегодня, 13 мая, в 13:15 по латвийскому времени, в Кельне начнется очередная игра Чемпионата мира по хоккею, в которой команда Латвии встретится со сборной США.
Напомним, как уже сообщал Mixnews, 6 мая, латвийские хоккеисты в своем первом матче одержали "сухую" победу над сборной Дании со счетом 3:0, 7 мая, победили сборную Словакии со счетом 3:1, 9 мая, со счетом 2:1 обыграли Италию, а 11 мая уступили шведам со счетом 0:2.
Какая боль, какая боль Латвия-США....Вечером увидим.
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10 : 0 США - Латвия! И то если памперсы будут с начёсом.
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ну что вы так отрицательно, нет.давайте все-таки пожелаем удачи нашим ребятам, они всё-таки наши
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