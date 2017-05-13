Хоккей-2017 |

Латвийская сборная по хоккею в пятом матче проходящего в Кельне чемпионата мира в субботу не удержала перевеса в две шайбы, пропустила шайбу за три минуты до окончания основного времени и проиграла сильной сборной США со счетом 3:5 (1:0, 2:3, 0:2).

Результат открыл на 12-й минуте Теодор Блюгерс, вторую шайбу забил во втором периоде Каспар Даугавиньш, третью - Оскар Цибульскис.

В следующем матче в понедельник сборная Латвии сыграет с Россией, а в завершение группового турнира встретится во вторник с командой Германии. Вероятно, это будет решающая дуэль за место в четвертьфинале.

Лидером в общем зачете подргуппы А является с 12 очками в пяти матчах сборная США, второе место занимает Россия с 11 очками в четырех матчах, третье - Швеция с 10 очками в пяти матчах, а Латвия с 9 очками занимает четвертое место. Далее следуют Германия, Словакия, Дания и Италия.