Хоккей-2017 |

Я, Николай Яременко, приветствую Вас из Кёльна, где продолжается чемпионат мира по хоккею.

Три последних дня осталось нам следить за россыпью матчей группового этапа. Дальше – день отдыха 17 мая, и плей-офф начиная с 18-го.

О вчерашнем поражении сборной Латвии, которая не удержала победный счет в игре с американцами, мы уже рассказали накануне. И теперь латвийская сборная может кусать локти: после вчерашней победы немцев над Италией со счётом 4:1 судьба 4 места в группе, а значит, и путевки в четвертьфинал, будет решаться в последнем туре, в игре Латвия – Германия.

Сейчас у обеих команд по 9 очков. Хотя, конечно, можно рассчитывать на чудо: вдруг Латвия отберет очки у россиян, с которыми будет встречаться в понедельник?

Кстати, разгромив абсолютно бесхребетную сборную Словакии со счётом 6:0, россияне первыми досрочно обеспечили себе путёвку в четвертьфинал. Пока Россия попадает в плей-офф на Финляндию, накануне обыгравшую Норвегию лишь в овертайме.

Канада, которая по-прежнему лидирует в группе В, аналогичным достижением – выходом в ¼ - похвастаться не может: накануне родоначальники хоккея с шайбой неожиданно уступили Швейцарии 2:3, решающая шайба была заброшена точно так же в овертайме.

Из других вчерашних результатов отметим сборную Белоруссии, которая после пяти поражений подряд одолела команду Словении. По сути, это был матч за выживание в группе сильнейших: Словения из элитного топ-дивизиона опускается на будущий год в дивизион 1А.

Сегодня и Россия, и Латвия отдыхают, готовясь к очному противостоянию завтра, в понедельник, 15 мая, в 21:15.

Хватает нареканий к организаторам. В первую очередь, речь идет о качестве льда. На нескольких матчах приходилось делать серьезную паузу – порой по 5, а то и 10 минут – и исправлять лёд. Он походил то на гребёнку, то превращался в лужу. Играть на таком покрытии, мягко говоря, некомфортно, а то и небезопасно. Важно, чтобы ситуация исправилась хотя бы к плей-офф, когда цена любой ошибки может быть крайне велика.

Николай Яременко, главный редактор газеты "Советский спорт" и сайта sovsport.ru, из Кёльна, специально для радио Baltkom.