Дневник ЧМ по хоккею: Николай Яременко из Кельна специально для радио Baltkom
Я, Николай Яременко, приветствую Вас из Кёльна, где продолжается чемпионат мира по хоккею.
Три последних дня осталось нам следить за россыпью матчей группового этапа. Дальше – день отдыха 17 мая, и плей-офф начиная с 18-го.
О вчерашнем поражении сборной Латвии, которая не удержала победный счет в игре с американцами, мы уже рассказали накануне. И теперь латвийская сборная может кусать локти: после вчерашней победы немцев над Италией со счётом 4:1 судьба 4 места в группе, а значит, и путевки в четвертьфинал, будет решаться в последнем туре, в игре Латвия – Германия.
Сейчас у обеих команд по 9 очков. Хотя, конечно, можно рассчитывать на чудо: вдруг Латвия отберет очки у россиян, с которыми будет встречаться в понедельник?
Кстати, разгромив абсолютно бесхребетную сборную Словакии со счётом 6:0, россияне первыми досрочно обеспечили себе путёвку в четвертьфинал. Пока Россия попадает в плей-офф на Финляндию, накануне обыгравшую Норвегию лишь в овертайме.
Канада, которая по-прежнему лидирует в группе В, аналогичным достижением – выходом в ¼ - похвастаться не может: накануне родоначальники хоккея с шайбой неожиданно уступили Швейцарии 2:3, решающая шайба была заброшена точно так же в овертайме.
Из других вчерашних результатов отметим сборную Белоруссии, которая после пяти поражений подряд одолела команду Словении. По сути, это был матч за выживание в группе сильнейших: Словения из элитного топ-дивизиона опускается на будущий год в дивизион 1А.
Сегодня и Россия, и Латвия отдыхают, готовясь к очному противостоянию завтра, в понедельник, 15 мая, в 21:15.
Хватает нареканий к организаторам. В первую очередь, речь идет о качестве льда. На нескольких матчах приходилось делать серьезную паузу – порой по 5, а то и 10 минут – и исправлять лёд. Он походил то на гребёнку, то превращался в лужу. Играть на таком покрытии, мягко говоря, некомфортно, а то и небезопасно. Важно, чтобы ситуация исправилась хотя бы к плей-офф, когда цена любой ошибки может быть крайне велика.
Николай Яременко, главный редактор газеты "Советский спорт" и сайта sovsport.ru, из Кёльна, специально для радио Baltkom.