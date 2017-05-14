Сборная США разгромила Словакию на ЧМ по хоккею (1)

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Хоккей-2017 | 14 мая 2017 года, 20:00

Сборная США одержала разгромную победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017. Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе американской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Клейтон Келлер, Кристиан Дворак, Джейкоб Троуба, Андерс Ли и Джонни Годро, оформивший дубль.

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Единственный гол сборной Словакии записал на свой счет Мартин Гернат.

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В следующем матче словаки сыграют со Швецией, а сборная США встретится с командой России.

В воскресенье на чемпионате мира по хоккею также пройдут матчи Дания — Швеция и Швейцария — Финляндия. Начало матчей — в 21:15 по латвийскому времени.

Источник: Чемпионат
Комментарии 1
Крик46 минут назад
А с латышами устроили позорный договорняк с качелями, смешно.
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