Сборная США разгромила Словакию на ЧМ по хоккею (1)
Хоккей-2017 | 14 мая 2017 года, 20:00
Сборная США одержала разгромную победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017. Встреча завершилась со счетом 6:1.
В составе американской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Клейтон Келлер, Кристиан Дворак, Джейкоб Троуба, Андерс Ли и Джонни Годро, оформивший дубль.
Единственный гол сборной Словакии записал на свой счет Мартин Гернат.
В следующем матче словаки сыграют со Швецией, а сборная США встретится с командой России.
В воскресенье на чемпионате мира по хоккею также пройдут матчи Дания — Швеция и Швейцария — Финляндия. Начало матчей — в 21:15 по латвийскому времени.
Источник: Чемпионат
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