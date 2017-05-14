Хоккей-2017 |

Сборная США одержала разгромную победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017. Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе американской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Клейтон Келлер, Кристиан Дворак, Джейкоб Троуба, Андерс Ли и Джонни Годро, оформивший дубль.

Единственный гол сборной Словакии записал на свой счет Мартин Гернат.

В следующем матче словаки сыграют со Швецией, а сборная США встретится с командой России.

В воскресенье на чемпионате мира по хоккею также пройдут матчи Дания — Швеция и Швейцария — Финляндия. Начало матчей — в 21:15 по латвийскому времени.