Хоккей-2017 |

Сборная Чехии одержала победу над командой Франции на чемпионате мира по хоккею — 2017, встреча завершилась со счетом 5:2. Чешская сборная выиграла пятую встречу подряд.

Встреча прошла в Париже. В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (9-я минута), Михал Ржепик (27, 49), Ян Рутта (38) и Томас Зохорна (19). У французов отличились Стефан Да Коста (21) и Антуан Руссель (51).

Чехи поднялись на второе место в турнирной таблице группы В, имея в активе 13 очков после шести встреч. Французы с семью набранным баллами идут шестыми.

Встреча Чехии и Франции была одной из главных битв группы В за места в плей-офф. Но чехи не сразу включились в игру, чем едва не воспользовались хозяева. Луи Ламперье бросал в угол, но Павел Француз в воротах Чехии сделал шикарный сейв, отразив шайбу ловушкой.

Чехия проснулась ближе к середине периода и почти сразу повела в счете. Удаление Лорана Менье реализовал Давид Пастрняк, который сместился от левого борта в центр зоны и с кистей бросил под ближнюю штангу — 0:1. Уже в следующей атаке Пастрнак мог оформить дубль, но не реализовал выход один в один.

Франция снова перехватила инициативу ближе к концу периода, получив два большинства. Причем Михал Кемпны заработал четыре минуты штрафа.

Реализовать его удалось уже на старте второго периода. Стефан Да Коста завел шайбу между щитков голкиперу чехов — 1:1. Более того, Чехия снова получила двойное удаление, в том числе четырехминутное — на этот раз Владимир Соботка неаккуратно попал клюшкой по лицу сопернику.

Но в этот раз использовать численное преимущество Франция не сумела, зато заснувший в воротах Франции Флориан Харди зевнул бросок почти от синей линии от выбежавшего со скамейки штрафников Михала Ржепика. Шайба зашла между щитков вратаря Франции — 1:2.

Вторая шайба надломила французов, и в конце периода они пропустили третью шайбу. Выстрелом от синей линии точно под перекладину отметился защитник Ян Рутта — 1:3.

В начале третьего периода Чехия, по сути сняла все вопросы о победителе, забросив четвертую шайбу. Выход один на один реализовал Михал Ржепик, оформивший дубль — 1:4.

Лишь в середине периода Антуан Руссель воспользовался обрезкой Радко Гуаса и реализовал выход один на один, но спасти матч французам это уже не помогло. Томас Зохорна поставил точку в поединке, расписавшись уже в пустых воротах — 2:5.

Чехия одержала свою пятую победу в шести матчах, догнав по очкам сборную Канады, лидирующую в группе В. Однако у канадцев на одну игру меньше. Последний матч группового раунда Чехия проведет 16 мая против Швейцарии.

Проиграв Чехии, Франция почти потеряла шансы пробиться в плей-офф. Теперь, чтобы подняться в топ-четверку группы, французам необходимо побеждать в основное время Словению, и надеяться на счастливое стечение обстоятельств — Финляндия должна проиграть Швейцарии и Канаде, а Норвегия — Беларуси и Канаде.

В воскресенье на чемпионате мира по хоккею также пройдут матчи Дания — Швеция и Швейцария — Финляндия. Начало матчей — в 21:15 по латвийскому времени.

В следующем матче сборная Чехии 16 мая сыграет с командой Швейцарии, а днем ранее французы проведут встречу со словенцами.

Источники: tass.ru, sportarena.com, championat.com