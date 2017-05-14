Хоккей-2017 |

Субботний матч между между сборными Латвии и США собрал рекордное число зрителей для дневной встречи в современной истории хоккейных чемпионатов мира. Об этом говорится в заявлении организаторов чемпионата, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Так, по сообщениям организаторов, на матче между сборными Латвии и США находилось 17 936 зрителей, что является рекордом по посещаемости матчей, проходящих в первой половине дня.

Также был установлен рекорд чемпионатов мира по посещаемости за один игровой день - 13 мая "Ланксесс-Арену" посетило 55 239 человека. Напомним, в тот день на арене проходили матчи Латвия - США, Россия - Словакия и Италия - Германия.

Как отмечают организаторы, посещаемость чемпионата мира по хоккею 2017 года в Кельне и Париже превысила все их ожидания.

"Продажа билетов до начала турнира дала нам основания надеяться на аншлаги на матчах сборной Германии", - отметил генеральный секретарь оргкомитета турнира Хеннер Зигфельд. "Но действительность превзошла все наши ожидания - огромное количество поклонников хоккея из других стран приехало на игры турнира и создает фантастическую атмосферу на матчах. Основываясь на текущей посещаемости, первоначальная цель в 600 тысяч зрителей выглядит почти достигнутой".

На данный момент игры турнира посетили 431 000 зрителей. 282 000 наблюдали за матчами чемпионата в Кельне, а 149 000 - в Париже. Посещаемость чемпионата мира 2017 года за девять дней его проведения превысила общую посещаемость прошлогоднего турнира в Москве и Санкт-Петербурге (417 414 человек).

Напомним, как уже пиcал Mixnews, сборная Латвии по хоккею в пятом матче проходящего в Кельне чемпионата мира в субботу не удержала перевеса в две шайбы, пропустила шайбу за три минуты до окончания основного времени и проиграла сильной сборной США со счетом 3:5 (1:0, 2:3, 0:2).

В следующем матче, в понедельник, 15 мая сборная Латвии сыграет с Россией, а в завершении группового турнира во вторник встретится с командой Германии.