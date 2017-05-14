Хоккей-2017 |

Хоккеисты сборной Швеции победили команду Дании со счетом 4:2 в матче группового этапа чемпионата мира.

Шайбы в составе победителей забросили Джоэль Лундквист (3-я минута), Вильям Нюландер (36, 40) и Никлас Бэкстрем (58). У датчан отличились Мортен Мадсен (50) и Маркус Лауридсен (56).

К 40-й минуте встречи сборная Швеции создала отрыв в три шайбы: забитые голы на свой счет записали Джоэль Лундквист и Вильям Нюландер, оформивший дубль. В третьем периоде датчане ответили двумя шайбами — отличились Мортен Мадсен и Маркус Лауридсен. Сборная Дании не сумела организовать финальный штурм — за три минуты до конца основного времени Никлас Бекстрем поставил точку во встрече — 4:2.

Сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков. Датчане с четырьмя очками в активе идут шестыми. В заключительном матче группового этапа датчане 15 мая сыграют с итальянцами, днем позднее шведы проведут встречу с командой Словакии.

Источники: ТАСС, championat.com