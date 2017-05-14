Хоккей-2017 |

Сборная Финляндии одержала волевую победу в овертайме над командой Швейцарии со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе швейцарцев шайбы забросили Фабрис Херцог (5-я минута) и Джоэль Дженацци (11). У финнов отличились Юусо Хиетанен (20), Микко Рантанен (48) и Валттери Филппула (63).

Сборная Швейцарии занимает третье место в турнирной таблице группы B, одержав в шести матчах четыре победы (12 очков). Финские хоккеисты с четырьмя победами в шести встречах идут на четвертой позиции (11). В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Чехии, Белоруссии, Словении, Канады, Норвегии и Франции.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 16 мая против команды Чехии, финны в тот же день встретятся с канадцами.

Источники: ТАСС, championat.com